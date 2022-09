Campanha da rede municipal arrecada gibis para escolas rurais de Londrina

A equipe de Língua Portuguesa da SME (Secretaria Municipal de Educação) iniciou, no fim de agosto, uma campanha de arrecadação de gibis que serão entregues aos alunos das Escolas Municipais do Campo Trabalho e Saber, que fica no Assentamento Eli Vive I, Lote 274, e Egídio Domingos Brunetto, do Assentamento Eli Vive II, Lote 110, ambas localizadas no distrito de Lerroville.





Podem ser doados gibis novos e usados até 7 de outubro, no departamento de Apoio Pedagógico de Língua Portuguesa da sede da SME, localizada na rua Humaitá, 900. A ação irá beneficiar 297 alunos, do 1º ao 5º ano fundamental, e da Educação Infantil, que receberão os gibis na Semana da Criança, antecedendo o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

De acordo com a profissional de Apoio Pedagógico de Língua Portuguesa da SME, Jozélia Tanaca, a ideia é arrecadar pelo menos 300 gibis com a ação. “Já chegamos a cerca de 150, e estamos com a expectativa de receber muito mais. Esperamos que com a ajuda dos leitores, professores e demais pessoas que entendem a importância da leitura para o desenvolvimento das crianças, possamos chegar a pelo menos o dobro”, afirmou.





A iniciativa começou a partir de uma formação para professores na penúltima semana de agosto. O professor de 5º ano da Escola Municipal Egídio Domingos Brunetto, Gilberto Martini, contou que as crianças da unidade gostam muito de gibis, mas os que tem na escola já foram lidos e relidos muitas vezes. “As famílias têm dificuldade de adquirir gibis novos, por ser na zona rural e não terem muitas bancas e livrarias próximas dos assentamentos. Quando começamos a arrecadação, decidimos expandir também para a Escola Trabalho e Saber, por ser da mesma região”, comentou.

