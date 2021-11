Campus Party Brasil inicia atividades em formato híbrido

A Campus Party Brasil, que começa nesta quinta-feira (11), em São Paulo, terá formato híbrido, com parte dos conteúdos oferecida remotamente e uma outra, presencialmente. O encontro, no Complexo do Anhembi, vai até a próxima segunda (15).

O evento de tecnologia começa de forma digital em seu primeiro dia. Já no sábado (13), a arena e o camping serão abertos ao público. De acordo com os organizadores, o objetivo é a criação de um ambiente para debater tecnologia, criatividade, inovação e educação.

Ainda segundo a organização, a equipe está preparada para seguir e orientar os campuseiros sobre os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. O distanciamento obrigatório será de um metro em todos os momentos, como nas bancadas e filas do evento. As informações são da Agência Brasil.





Para participar das atividades presenciais da #CPBR13, o uso de máscaras será obrigatório, e o participante deverá apresentar a carteirinha de vacinação atualizada ao fazer o credenciamento.





Caso não tenha tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19, será necessário apresentar resultado de exame negativo da doença. Pode ser feito até 24 horas antes na chegada ao evento se for antígeno ou até 48 horas antes caso seja do tipo PCR.

Menores de 16 anos só podem participar acompanhados pelos pais. A partir dessa idade, até 18, deverão estar acompanhados de um responsável. Os menores de 12 anos também precisam apresentar teste negativo contra a Covid-19.