Carnês do IPTU de Londrina terão capa com ilustrações de alunos da rede pública

Pagar o IPTU à vista, parcelado, em dia ou em atraso é inevitável para quem tem um imóvel registrado no seu nome. A taxa é fundamental para que o município possa fazer investimentos, manutençao de serviços e políticas públicas em diversas áreaas. Em Londrina, um projeto piloto de educação fiscal quer deixar o tributo mais colorido. Isso porque os desenhos feitos por três alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de escolas municipais vão ilustrar a capa dos carnês do IPTU 2023.





Os desenhos retratam a reversão dos tributos em políticas públicas, em áreas como educação, assistência social e saúde. Eles foram selecionados por meio de um concurso, realizado com alunos de 5º anos de 20 escolas municipais.





O projeto visa levar educação fiscal para as escolas, para promover a conscientização das crianças do 5º ano sobre o tema. Ele é resultado de uma parceria entre as secretarias municipais de Fazenda, Educação, Governo, através da Escola de Governo, e Chefia de Gabinete.

Para que as crianças fizessem o desenho, a Prefeitura elaborou e distribuiu um vídeo para os alunos, contendo diversas informações sobre os tributos e a sua reversão em políticas públicas, e outro para os professores, que foram os disseminadores e aplicadores do projeto. “Tiveram acesso a esse material, que destacou a necessidade de exercer a cidadania em sua plenitude, 20 escolas. Todos os desenhos atenderam a meta, mas três foram vencedores”, contou o secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez.





Trabalho de Davi Souto, 11 anos, um dos alunos vencedores.

