CMTU lança cartilha e protótipo veicular para atividades de educação no trânsito em escolas

Alunos da rede municipal de ensino em Londrina terão a chance de aprender sobre segurança viária e o cotidiano das ruas de forma ainda mais lúdica e interativa. Na sexta-feira (28), a partir das 14h30, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fará o lançamento da cartilha “Amigos do Trânsito” e de um protótipo veicular, desenvolvido especialmente para o público infantil, que promete ser um importante aliado no processo de aprendizagem.

As novidades serão apresentadas na Escola Municipal João XXIII, no jardim Industrial, região oeste da cidade. Na oportunidade, além da exibição do veículo e da entrega do material impresso, a CMTU levará aos estudantes teatro de fantoches e atuação de palhaços. A iniciativa integra o projeto “Educação para o Trânsito – Construindo o Futuro”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). Publicidade Publicidade



Protótipo



Equipado com câmbio de três marchas, além da ré, mais retrovisores, acelerador, freio, cinto de segurança, faróis e setas, o protótipo é um minifusca conversível, com motor à combustão semelhante ao de uma motocicleta de 100 cilindradas, cedido à CMTU gratuitamente por uma empresa do município que fabrica e distribui os modelos para todo o país. Publicidade

O protótipo, que não possui homologação para transitar em vias públicas, tem capacidade para dois passageiros e conta com duplo comando, de modo a possibilitar que os monitores que acompanharão as crianças durante a utilização possam frear em caso de necessidade. Antes de ser integrado ao Construindo o Futuro, o veículo passou por adaptações de segurança e recebeu adesivos alusivos ao projeto.

A ideia é que o modelo seja utilizado em experiências imersivas de trânsito dentro das escolas. Sempre acompanhados de um adulto, os estudantes poderão pilotar o automóvel em circuitos montados, por exemplo, nos pátios e quadras esportivas das instituições. Durante os percursos os estudantes encontrarão faixas de pedestre, semáforos, vagas de estacionamento, placas de velocidade e outros elementos que compõem o dia a dia das ruas. Publicidade

“As crianças vão poder se revezar no volante, enquanto as demais vão simular o comportamento de pedestres nas vias. Essa atividade prática, contudo, só será realizada depois que os pequenos assistirem ao teatro e tiverem os conteúdos de trânsito trabalhados em sala de aula”, ressaltou o gerente de comunicação da CMTU, Carlos Eduardo Ribeiro.



Cartilha de trânsito

Publicidade



A cartilha de trânsito que será distribuída na rede municipal de ensino foi desenvolvida com intuito de que as crianças aprendam brincando. O conteúdo traz jogos, ilustrações para colorir, espaço para desenhar e outras atividades relacionadas à segurança no trânsito. “O material, que poderá ser levado para casa, foi criado para complementar de modo lúdico as ações educativas já previstas no Construindo o Futuro”, diz Ribeiro.

Ele detalhou que a tiragem inicial, de 5 mil exemplares, será distribuída a alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental matriculados nas 16 instituições de ensino que, desde o ano passado, aderiram ao projeto. “Esse material irá reforçar os ensinamentos contidos nos livros Educa – Educação para Mobilidade Consciente, produzidos pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (OBSV) e o Ministério da Educação, cuja distribuição nós já iniciamos”, explicou. Publicidade



A secretária municipal de Educação de Londrina, Maria Tereza Paschoal de Moraes, avalia como positiva a parceria entre Educação e CMTU. Ela informou não ser raro que diretores se queixem de problemas na porta de escolas, sobretudo nos horários de entrada e saída de estudantes. “Observamos que alguns motoristas passam em velocidade incompatível com o local, outros param em fila dupla. Tais situações podem colocar em risco nossos alunos, por isso essa cooperação é bem-vinda”, analisou a secretária.

Ela ainda destaca que boa parte dos alunos matriculados nas escolas da área urbana vai para as aulas a pé, às vezes de carona com os pais, daí a importância em instruí-los sobre como fazer esse caminho em segurança. “Trata-se de uma abordagem importante e mais do que necessária. Sabemos que as crianças são multiplicadoras dos conteúdos que aprendem, então também os familiares são alcançados pelas ações”, pontuou. Publicidade



Projeto