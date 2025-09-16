Com bolsa de R$ 1 mil, Ibiporã abre inscrições para curso de assistente de logística

A Secretaria Municipal do Trabalho de Ibiporã abriu, nesta terça-feira (16), as inscrições para o curso de Assistente de Logística, promovido em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). A capacitação profissional oferece ajuda de custo de R$ 1 mil para os alunos. Para participar é preciso ter 14 anos ou mais e ensino fundamental incompleto.





A capacitação tem carga horária de 160 horas e será ministrada a partir de segunda-feira (22) até o dia 14 de novembro, de segunda a sexta, das 19h às 23h. As vagas são limitadas a 30 participantes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura. É preciso preencher um formulário e anexar comprovante de documentos, como RG e CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), comprovante de residência e comprovante de escolaridade (histórico, certificado ou declaração).





Até o fim de setembro, a administração municipal de Ibiporã oferece, ainda, outros três cursos gratuitos e que têm inscrições abertas: Finanças para não Financeiros, entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro (carga horária de 16h); Programação em Java, de 22 de setembro a 7 de outubro (carga horária de 36h); e Programador Web, entre os dias 17 de setembro a 24 de março de 2026 (carga horária de 240h).