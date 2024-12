Com investimento de R$ 18 milhões, UEL vai ganhar novo Centro de Inovação

A secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital do Paraná formalizou nesta sexta-feira (20) o repasse de cerca de R$ 18 milhões para a implantação de um Centro de Inovação vinculado à UEL (Universidade Estadual de Londrina), além de recursos para infraestrutura tecnológica do Hospital Universitário.





O investimento é oriundo do Fundo Paraná, que apoia programas e projetos de pesquisa, extensão e desenvolvimento científico. A ação ainda conta com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Fundação Araucária.

A assinatura do repasse foi formalizada pelo pelo secretário da Inovação, Alex Canziani, da reitora da universidade, Marta Favaro.





“Este Centro de Inovação será um marco para a UEL e para Londrina, promovendo a conexão entre academia, setor produtivo e governo. Acreditamos que este é o caminho para gerar soluções sustentáveis e avanços tecnológicos que impactem positivamente toda a região”, afirmou o secretário Canziani.

O Centro de Inovação será implantado no antigo prédio da Equipe Atacadista, conhecido como Centro de Eventos Professor Reynaldo Ramon, localizado na margem da PR-445 com a rodovia Mábio Palhano. O prédio tem cerca de 11 mil metros quadrados.





O espaço será destinado à promoção do empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, contando com uma incubadora de startups e empresas, um espaço coworking e um pavilhão de eventos. O Centro de Inovação da UEL também será um hub de desenvolvimento tecnológico com foco em áreas como logística reversa, sustentabilidade e destinação de resíduos.

O Centro de Inovação integra os novos 302 ambientes promotores de inovação credenciados no Separtec (Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná).





No total, o Paraná já conta com 490 espaços credenciados de inovação, distribuídos em 73 cidades. Entre eles estão parques tecnológicos, incubadoras, pré-incubadoras, aceleradoras, centros de inovação, agências de inovação, hubs de inovação e espaços maker.





