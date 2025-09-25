Com vagas em Londrina e Cornélio, colégios da PM abrem processo seletivo para 2026

Os Colégios da Polícia Militar do Paraná estão com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso em 2026. O prazo para se candidatar vai até 6 de outubro de 2025. Conforme o edital, são 1.030 vagas no total, sendo 720 para o Ensino Fundamental e 310 para o Ensino Médio. Na região, há vagas ofertadas em Londrina e Cornélio Procópio.





O processo seletivo oferece ingresso para o 6º ano do Ensino Fundamental e para a 1ª série do Ensino Médio. Do total de vagas, 50% são preferenciais, destinadas a filhos ou dependentes legais de militares estaduais da ativa, da reserva remunerada ou reformados do Paraná. Além disso, 5% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência.

Londrina terá 90 vagas no Fundamental e 30 no Médio, enquanto Cornélio Procópio abre 90 no 6º ano, 30 no Ensino Médio e outras 24 no Ensino Médio Profissional. Em Curitiba, são 120 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental e 90 para a 1ª série do Ensino Médio.





Já em Maringá, serão 150 vagas para o Fundamental e 40 para o Médio. Em Foz do Iguaçu, a oferta é de 90 para o 6º ano e 40 para o Médio, e em Pato Branco, 120 para o Fundamental e 20 para o Médio. Por fim, União da Vitória terá 60 vagas para o 6º ano e 36 para o Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O formulário exige o envio de documentos digitais, incluindo RG, CPF, declaração escolar e fotografia atualizada. A taxa é de R$ 95 e pode ser paga via PIX ou boleto bancário até 6 de outubro. Há possibilidade de isenção para candidatos cadastrados no CadÚnico, com pedido realizado dentro do período previsto em edital.



