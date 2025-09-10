Comunidade da zona leste de Londrina recebe escola reconstruída

O prédio possui dois pavimentos e, com as obras de ampliação, passou a ter três salas de aula a mais, totalizando dez salas. A obra possui 2.557,87 metros quadrados de área construída. A nova estrutura permitirá atender mais 300 alunos, oferecendo um espaço moderno, seguro e confortável para as crianças e toda a equipe escolar, garantindo melhores condições para um ensino de qualidade.

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), entregou as obras de reconstrução e ampliação da Escola Municipal Prof. Carlos Zewe Coimbra, no bairro Marabá (zona leste). A unidade, que antes era de madeira, passou a ser de alvenaria. As melhorias garantem mais conforto, segurança e dignidade para os professores e os 163 alunos que atualmente estudam no local, do P5 da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental. A escola foi inaugurada há 53 anos, em 1972.

A unidade conta, ainda, com ambientes administrativos: direção, coordenação, ampla sala de professores, banheiro de professores, sala de hora atividade, secretaria, almoxarifado e sala de arquivo inativo. Também foi feita ampla reforma na quadra coberta com arquibancada, banheiro e depósito de material esportivo. A obra foi executada pela Alom Construções, vencedora do processo licitatório. O valor de investimento total nas obras, iniciadas em 2024, foi de R$ 9.651.683,35.

A escola passou a ser climatizada, com a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, e possui sistema de monitoramento por câmeras, conferindo mais segurança. Os ambientes pedagógicos contam, também, com biblioteca, laboratório de informática, salas de contraturno e sala de recurso; novo pátio de entrada com pórtico, área de embarque/desembarque, playground, horta, estacionamento; ambiente completo de serviços, com cozinha, amplo refeitório, despensa, depósito de limpeza, sala de controle de alimentos, copa de funcionários, vestiários, sanitários e pátio de serviços.





O prefeito Tiago Amaral destacou a importância da entrega da escola para uma região em crescimento. Ele lembrou que a previsão de novos condomínios, prédios e loteamentos aumenta a demanda por vagas, e que a unidade atenderá não só o Marabá, mas também bairros como Monte Cristo e Santa Fé. “Era uma obra necessária, construída na década de 70 e que precisava de melhorias. Agora, com a nova estrutura, a comunidade está satisfeita e as crianças terão muito mais prazer em frequentar a escola”, afirmou.

A professora e diretora da escola, Adriana Fátima Gonçalves, que está à frente da unidade há 23 anos, se emocionou com a entrega das obras e destacou que este é um dia de muita alegria e gratidão para toda a comunidade escolar. “Agradeço ao prefeito Tiago Amaral e toda equipe da SME por esta conquista tão esperada por todos nós. Quando cheguei à escola, a situação era muito precária. Além de ser de madeira, o assoalho tinha vários buracos, o teto estava caindo, havia um buraco no muro por onde até cabritos entravam e as salas não tinham iluminação. Aos poucos, conseguimos fazer algumas melhorias, mas nada se compara a essa reconstrução. Por isso, não teria como não me emocionar. Para mim, não é apenas um local de trabalho. Esta escola faz parte da minha vida e da minha história, assim como da minha mãe, que trabalhou aqui por 25 anos antes de mim”, contou.





O filho de Carlos Zewe Coimbra, que dá nome à escola, participou da solenidade. Carlos Zewe Coimbra Filho agradeceu à administração municipal pela reforma e ampliação da escola, bem como aos professores e à direção pelo trabalho dedicado à comunidade escolar. “Quem conheceu a escola anterior sabe que isso representa um avanço espetacular na educação em Londrina. Para as crianças, quero dizer que respeitem os professores e tenham em mente que a educação vai ajudá-las a vencer na vida e a conduzir seus próprios passos rumo ao futuro”, declarou.





A estudante Alice Ribeiro Correa, de 11 anos, disse estar muito feliz com a entrega das obras. “A escola ficou linda e ótima para as crianças. Durante a reforma, precisávamos acordar muito cedo para ir até a outra escola, que é longe, e agora temos esta escola boa, bonita e com ar-condicionado. Antes, a escola era de madeira e estava caindo aos pedaços”, contou.

