Concurso para professores da Educação Básica de Londrina tem 1.141 candidatos ausentes

A partir das 14h deste domingo (27), os candidatos interessados no cargo de educador da rede municipal de ensino realizaram as provas objetiva e discursiva, além da entrega de títulos do concurso público divulgado pela Prefeitura de Londrina e organizado pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).







Segundo a secretária de Recursos Humanos da cidade, Juliana Faggion, o processo seletivo bateu recordes: apenas 1.141 candidatos não compareceram aos seus locais de prova, o que totaliza 10,94% dos inscritos, o menor índice de abstenção já registrado entre os concursos para o cargo municipal.

Faggion informou, ainda, que o processo seletivo atingiu o maior alcance de inscrições, com candidatos de 332 cidades, 22 estados brasileiros, abrangendo todas as regiões do Brasil – sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, além do Distrito Federal.





O CONCURSO





Estão sendo disponibilizados para este concurso, aberto pelo Edital nº 142/2022, 369 vagas para educadores (cargo PEB 01) que atuarão nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil. Haverá preenchimento direto de vagas e também formação de cadastro de reserva para futuras chamadas, conforme as demandas e necessidades da SME (Secretaria Municipal de Educação).





A remuneração inicial será de R$ 4.691,09 e inclui salário básico, complementação salarial, gratificação de magistério, assiduidade e auxílio alimentação. A jornada de trabalho semanal tem carga horária de 30h.