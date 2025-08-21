Concurso para professores da UEL atrai mais de 2,1 mil concorrentes

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta quarta-feira (20) o Edital PRORH nº 192/2025, que traz a lista das inscrições homologadas para o concurso público para professores. A listagem completa reúne 2.144 inscritos que concorrem a 102 vagas, em 82 áreas do conhecimento (confira a lista abaixo). O documento está disponível no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).





Segundo informações da ProRH (Pró-reitoria de Recursos Humanos), o volume de inscrições foi acima do esperado, com áreas com grande concentração de inscritos, como Educação Física/Atividade Física e Saúde, com 77 concorrentes. Outra área com bastante procura foi Educação/Ensino Aprendizagem, com 69 candidatos.

Ainda conforme a ProRH, do total de inscritos, 174 tiveram direito à isenção do preço público. Conforme o Edital PRORH nº 096/2025, das 102 vagas oferecidas, 86 são destinadas à ampla concorrência, outras 10 para pretos e pardos e seis vagas direcionadas a PcD (pessoas com deficiência.





A reitora da UEL, Marta Favaro, recorda que o último concurso público para professores foi promovido há dez anos, o que torna este certame muito aguardado pela comunidade universitária e sociedade paranaense. “É com enorme satisfação que verificamos que a procura pelo concurso superou nossas expectativas. Este momento simboliza a renovação e o fortalecimento das nossas ações visando atingir nossa missão com oferta de ensino de qualidade, produção de conhecimento crítico e ampliação da vinculação com a sociedade,” disse.

As inscrições foram feitas em duas etapas. A primeira destinada aos candidatos que concorrem pela reserva de vagas, nos meses de maio e junho. A segunda etapa, nos meses de julho e agosto, foi direcionada para candidatos da ampla concorrência.





CONFIRA O TOTAL DE INSCRITOS POR ÁREA

