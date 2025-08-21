Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Oportunidade

Concurso para professores da UEL atrai mais de 2,1 mil concorrentes

Redação Bonde com Agência UEL
21 ago 2025 às 12:27

Compartilhar notícia

Roberto Custódio
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou nesta quarta-feira (20) o Edital PRORH nº 192/2025, que traz a lista das inscrições homologadas para o concurso público para professores. A listagem completa reúne 2.144 inscritos que concorrem a 102 vagas, em 82 áreas do conhecimento (confira a lista abaixo). O documento está disponível no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos).


Segundo informações da ProRH (Pró-reitoria de Recursos Humanos), o volume de inscrições foi acima do esperado, com áreas com grande concentração de inscritos, como Educação Física/Atividade Física e Saúde, com 77 concorrentes. Outra área com bastante procura foi Educação/Ensino Aprendizagem, com 69 candidatos.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Ainda conforme a ProRH, do total de inscritos, 174 tiveram direito à isenção do preço público. Conforme o Edital PRORH nº 096/2025, das 102 vagas oferecidas, 86 são destinadas à ampla concorrência, outras 10 para pretos e pardos e seis vagas direcionadas a  PcD (pessoas com deficiência. 


A reitora da UEL, Marta Favaro, recorda que o último concurso público para professores foi promovido há dez anos, o que torna este certame muito aguardado pela comunidade universitária e sociedade paranaense. “É com enorme satisfação que verificamos que a procura pelo concurso superou nossas expectativas. Este momento simboliza a renovação e o fortalecimento das nossas ações visando atingir nossa missão com oferta de ensino de qualidade, produção de conhecimento crítico e ampliação da vinculação com a sociedade,” disse.

Publicidade


As inscrições foram feitas em duas etapas. A primeira destinada aos candidatos que concorrem pela reserva de vagas, nos meses de maio e junho. A segunda etapa, nos meses de julho e agosto, foi direcionada para candidatos da ampla concorrência.


CONFIRA O TOTAL DE INSCRITOS POR ÁREA

Publicidade



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Concurso concursos paraná Professor UEL Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas