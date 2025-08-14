Conselho Estadual de Educação publica novas diretrizes para o Ensino Médio no PR

O Conselho Estadual de Educação aprovou e publicou a Deliberação CEE/PR nº 03/2025 , que define as novas Diretrizes Curriculares Complementares e o Referencial Curricular do Ensino Médio na rede estadual de ensino. A medida atende à determinação da Lei Federal nº 14.945/2024 e às orientações do Ministério da Educação (MEC), que estabeleceram mudanças na estrutura do Ensino Médio em todo o País.





A atualização é resultado de um processo conduzido pelo governo federal e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), ao qual todas as redes estaduais devem se adequar, envolvendo alterações na carga horária, na organização curricular e no formato de oferta de disciplinas e atividades.

O novo modelo define que o Ensino Médio na rede estadual do Paraná terá carga horária total de 3.000 horas ao longo dos três anos, sendo 2.400 horas destinadas à Formação Geral Básica, com as aprendizagens essenciais previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e pelo menos 600 horas destinadas aos itinerários formativos.





Os itinerários formativos permitirão que os estudantes aprofundem conhecimentos em áreas como Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ou na Formação Técnica e Profissional. “Os estudantes poderão aprofundar seus conhecimentos de acordo com seus interesses e projetos de vida, visando seu futuro acadêmico e profissional”, explica a coordenadora do Ensino Médio na Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), Vanessa Ruthes.

“A publicação da nova deliberação garante que a rede estadual esteja alinhada às determinações nacionais e possa aplicar as mudanças de forma sistemática”, explica o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. Ainda segundo ele, a Seed-PR atua para que as escolas recebam as orientações e condições necessárias para a implementação, respeitando as características da educação no Paraná.





A proposta também prevê que o trabalho pedagógico seja desenvolvido de maneira integrada, com uso de metodologias ativas, projetos e atividades práticas que articulem diferentes áreas do conhecimento, respeitando o conhecimento de cada uma das disciplinas. O documento garante que a oferta da Educação Profissional continue sendo ampliada e qualificada, inclusive com parcerias entre escolas e instituições de ensino superior, institutos federais e setor produtivo.





A implementação das diretrizes do Ensino Médio no Paraná será gradual, de acordo com um plano de ação aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. A Seed-PR prevê formação continuada para professores, adequações pedagógicas e apoio à infraestrutura das escolas, mantendo seu compromisso com a qualidade da educação pública.

