Copel abre inscrições para programa de bolsas a alunos de engenharia elétrica de universidades públicas do Paraná

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) abriu nesta segunda-feira (15) a terceira edição do Programa Aluno Energia, que concede bolsas de estudo, mentoria e estágio a estudantes cotistas de engenharia elétrica matriculados em universidades públicas do Paraná. O edital 2025 traz avanços importantes, como a destinação de 40% das vagas prioritariamente para mulheres, além da ampliação da participação de diferentes universidades no estado.





Ao todo, serão selecionados 20 estudantes, com ingresso exclusivo de alunos e alunas cotistas de baixa renda matriculados no primeiro ou segundo semestre de engenharia elétrica, incluindo todas as ênfases disponíveis nas universidades paranaenses. Além das cotas de gênero e de baixa renda, o programa também reserva vagas para pessoas com deficiência.

Os alunos e alunas aprovados recebem bolsa equivalente a um salário-mínimo regional (R$ 1.984,16 em 2025), um notebook em regime de comodato e acompanhamento por tutores profissionais da companhia. O programa tem duração de até cinco anos, sendo os três primeiros de bolsa e os dois últimos como estágio remunerado na empresa.





Para a vice-presidente de Gente e Gestão da Copel, Márcia Baena, o Aluno Energia reforça o compromisso em unir diversidade, inclusão e desenvolvimento de talentos. "Estamos criando condições para que jovens em vulnerabilidade social possam se formar e construir carreiras sólidas, ao mesmo tempo em que fortalecemos o futuro da companhia e do setor elétrico”, diz.

Segundo dados mais recentes do Inep (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), de 2023, apenas 58% dos estudantes de engenharia elétrica no Brasil permanecem até o final do curso - um desafio ainda maior para alunos de baixa renda. O Aluno Energia foi criado justamente para reduzir esse índice de evasão, oferecendo apoio financeiro e acadêmico.





Vanessa Golembioski, estudante da UTFPR (Universidade Tecnológico Federal do Paraná) e atual participante do programa, conta como a iniciativa tem sido decisiva em sua trajetória. “As universidades públicas são gratuitas, mas estudar não é. Há custos com transporte, materiais, alimentação e muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, pensando se não está pesando no orçamento da família. O Aluno Energia me deu tranquilidade para focar na graduação sem precisar abandonar os estudos”, afirma a jovem.

Ela é mentorada pelo gerente do departamento de Projetos e Medição de Redes da Copel Distribuição, Rafael Radaskievicz. “Ver de perto a evolução dos alunos é muito gratificante. A cada edição percebemos que se tornou um programa de transformação. Os estudantes ganham confiança, ampliam sua rede de contatos e se preparam melhor para o mercado. É uma satisfação pessoal e profissional poder contribuir nesse processo”, conta Radaskievicz.





Inscrições

O cronograma tem inscrições de 15 a 26 de setembro, por meio do site do CIEE/PR ou em www.copel.com/site/aluno-energia-copel. As etapas incluem redação online, envio de vídeo de apresentação e entrevista final. O resultado consolidado está previsto para 12 de novembro.





Para a Copel, o programa é parte de seu compromisso como signatária do Pacto Global da ONU, especialmente no que se refere ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 4 (Educação de Qualidade). Além de investir em inovação, pesquisa e energia limpa, a companhia busca ampliar o acesso e a permanência de estudantes em carreiras estratégicas para o futuro do setor elétrico.











