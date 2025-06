Cursinho de Londrina terá 'aulão' gratuito de Biologia para o vestibular da UEM

Com um dos vestibulares mais exigentes do Paraná, a UEM (Universidade Estadual de Maringá) desafia os candidatos com o temido modelo de prova somatória, um sistema de correção que exige atenção redobrada, estratégia e preparo específico. Para ajudar os estudantes, o Colégio Sigma promove no próximo dia 14 de junho, em Londrina, o Aulão de Biologia para a UEM, com o professor Dambrózio, especialista no conteúdo da banca.





O evento é gratuito e aberto à comunidade, mas a entrada será permitida mediante a doação de um item de inverno (agasalho, manta ou cobertor). As doações serão destinadas à ONG AME – Associação Mãos Estendidas, que atua no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante o aulão, os participantes vão conhecer em detalhes como funciona o modelo somatório da UEM, revisar os principais conteúdos de Biologia cobrados no vestibular e resolver questões com a mesma estrutura da prova oficial. A ideia é preparar os candidatos tanto do ponto de vista técnico quanto estratégico.





“A UEM é uma universidade de excelência e atrai muitos estudantes que prestam Medicina e outros cursos da área da saúde. Para se destacar, o candidato precisa ir além da memorização e aprender a lidar com a lógica específica da prova”, destaca o professor Dambrózio.

Publicidade