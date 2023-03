Curso de Ciências Socias da UEL celebra 50 anos discutindo desafios e perspectivas futuras

O Colegiado e o Departamento de Ciências Sociais, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGSoc), promovem a partir desta segunda-feira (6) um evento comemorativo em alusão aos 50 anos da instauração do curso na UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Os minicursos terão formato híbrido - ou seja, presencial e via on-line - e as inscrições, gratuitas, ainda podem ser feitas nesta segunda neste link para quem quiser certificado. Entretanto, a atividades são abertas para inscritos ou não.

Com a temática “Desafios e perspectivas em pesquisa e ensino nas Ciências Sociais hoje”, a celebração trará micicursos via Google Meet e conferências presenciais no Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH). Além disso, o evento, que ocorre entre os dias 6 e 9 de março, será realizado em conjunto com a 3ª Semana de Ingressantes do PPGSoc/UEL.





Segundo a coordenadora do Colegiado de Ciências Sociais, professora Fernanda Forte, essa integração é muito importante. “Nós vamos marcar a comemoração dos cinquenta anos com o crescimento das Ciências Sociais para além da graduação. Temos muitos alunos que continuam os seus estudos conosco”, afirma. “Vão ter noites de debates com grandes conferencistas e minicursos no período da tarde, coordenados principalmente pelos estudantes do PPGSoc.”





A programação completa está disponível neste site e nas redes sociais do evento, por meio do @sippgsocuel.