Educação positiva ajuda na educação de filhos, mas conteúdo de redes sociais pode distorcer abordagem

Seja para tomar um xarope, comer uma fruta ou fazer com que a criança faça o dever de casa, a educação positiva tem sido aliada de mães e pais que querem educar os filhos de uma forma mais leve e respeitosa. No entanto, pipocam nas redes sociais queixas de pais que dizem que o método não funcionou, pelo contrário, deu voz demais às crianças.







Alguns pais inclusive alegam que, após tentarem a educação positiva, tiveram um resultado contrário ao que esperavam, e os filhos começaram a questionar e argumentar contra tudo. "Hoje minha filha acha que tem o direito de me responder e sugerir coisas que não são cabíveis", diz uma mãe em uma plataforma de vídeo. Outra afirma que nem na escola a filha estava obedecendo os professores.





Educadora parental e psicopedagoga, Andreia Rossi explica que para aplicar a educação positiva é necessário entender que nem tudo é oito ou oitenta e o método não é, necessariamente, o contrário da educação tradicional, já que regras e limites também são importantes.





"Acontece uma confusão porque as pessoas acham que não podem mais falar não, nem colocar limites e estabelecer regras, porque senão você não estaria sendo respeitoso", afirma Rossi.





Implementada pela primeira vez por volta de 2008 em uma escola australiana, a educação positiva, oficialmente falando, tem como base um ramo da psicologia que defende que todas as crianças sejam tratadas com respeito e dignidade.





Segundo Leiva Leal, professora de mestrado em letras da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o termo chegou ao Brasil somente em 2013 num momento em que surgia um contraponto à educação punitivista -de castigos e até violência- aplicada à crianças e jovens.





Mas, por outro lado, também alertou que mimar e fazer tudo pelos filhos não era a maneira mais saudável e encorajadoras de lidar com as crianças, pois isso resulta em problemas sociais e de comportamento, explica Leal. Além dela, outros especialistas defendem que esse tipo de disciplina não seja sinônimo de pemissividade.





Professora da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e membro do NCPI (Núcleo de Ciência pela Infância), Maria Beatriz Linhares afirma que as crianças são imaturas, por isso os pais precisam assegurar o desenvolvimento para todas as áreas, a cognitiva, a afetiva e emocional. "A parentalidade positiva tem a ver com isso", completa.