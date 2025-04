Em Londrina e Cambé, ensino para jovens e adultos valoriza autonomia e superação

Ampliar a escolaridade e a qualificação dos jovens e adultos é o objetivo das Secretarias Municipais de Educação de Cambé e Londrina ao promover o acesso à EJA - Educação de Jovens e Adultos.





Diante do reconhecimento de alunos que durante sua trajetória pararam de frequentar a escola, interromperam os estudos e necessitam de uma educação inclusiva e equitativa, as secretarias dos dois munícipios seguem com matrículas abertas e comprometidas para que nenhum cidadão fique sem ler e escrever.

Assim, escolas e professores municipais traçam perspectivas positivas para cumprir o Pacto Nacional de Alfabetização com vistas a superar o analfabetismo e a qualificação dos jovens e adultos.





Em Londrina, a Prefeitura divulga as vagas disponíveis para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A EJA é voltada ao público com 15 anos de idade ou mais, que não frequentou ou não pôde concluir o Ensino Fundamental I, que compreende turmas do 1º ao 5º ano.

De acordo com dados do Censo 2022, o município apresentou uma taxa de analfabetismo de 2,8%, que representa cerca de 12.850 pessoas, sendo a maioria delas a partir dos 55 anos. Para acolher esse público, a Secretaria Municipal de Educação (SME) oferta a EJA em 38 escolas da rede municipal e dois Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs), das regiões oeste e leste.