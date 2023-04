EJA do Sesi Paraná tem 330 vagas gratuitas no Norte e Norte Pioneiro

Para o segundo trimestre de 2023, a EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Sesi Paraná tem 330 vagas gratuitas na região Norte, distribuídas entre as unidades do Sesi em Apucarana, Arapongas, Londrina e Santo Antônio da Platina. As inscrições já estão abertas.







As aulas do Ensino Médio iniciam entre 15 e 23 de maio e do Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) entre 24 de abril e 6 de junho. No entanto, o calendário da EJA do Sesi tem entradas flexíveis, de acordo com o início de uma nova disciplina.

Assim, é possível começar o curso a qualquer momento do ano, não sendo necessário aguardar a abertura de novas turmas.





A EJA do Sesi é destinada a pessoas maiores de 18 anos que não tenham concluído o Ensino Fundamental II ou o Ensino Médio e que se enquadrem em, pelo menos, um dos critérios de seleção do Portão de Transparência, seguindo as orientações da secretaria das unidades participantes.





