Eleição para diretores de escolas municipais de Londrina acontece nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (1º), das 7h às 19h, a SME (Secretaria Municipal de Educação) vai realizar a eleição para diretores escolares da rede municipal de ensino.





Os professores, funcionários efetivos ou não das unidades escolares, alunos maiores de 16 anos e os pais ou responsáveis pelos estudantes menores de 16 anos vão poder escolher o candidato que mais lhe representar através do voto secreto.

Existe paridade entre os votos dos pais dos alunos com o dos professores e funcionários, ou seja, o voto dos pais têm o mesmo peso que dos professores e funcionários.





A votação acontecerá em 88 escolas municipais e 33 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), por meio de cédulas, conforme o Decreto Municipal n° 725. A lista completa dos candidatos à direção escolar está disponível no site da Prefeitura de Londrina.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, lembra que os candidatos estão proibidos de entregar panfletos no portão da unidade escolar no dia da consulta à comunidade escolar.





“Além disso, para poder votar, é preciso apresentar um documento com foto. Por isso, chamamos a atenção dos pais, professores e funcionários para que se atentem a isso e participem desse processo de seleção dos diretores, que é um dos mais inovadores do Brasil. Já temos exportado esse modelo de escolha de gestores escolares para outros municípios, para inspirá-los a também fazerem o mesmo e, este mês, recebemos o 10º Prêmio Gestor Público Paraná da Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Isso tudo demonstra que nosso processo merece ser reconhecido como uma seleção justa, transparente e que considera o mérito dos candidatos”, disse.

O resultado da eleição será divulgado imediatamente após o término dos trabalhos, no dia 1º de dezembro. Ao todo, o processo de seleção dos diretores contempla três fases. A primeira foi o envio de documentos, a apresentação do Plano de Trabalho da Gestão, e análise das respostas do questionário. A segunda será a consulta à comunidade escolar, que acontecerá no dia 1º de dezembro, por meio da eleição.

A última fase será a participação presencial na cerimônia de posse e na formação inicial para nova equipe gestora, sendo que a homologação dos eleitos será no dia 1º de janeiro de 2023, data na qual os novos gestores já são responsáveis pela unidade escolar.

Por isso, os aprovados começarão a atuar na rede municipal a partir de 2023 e terão mandato de quatro anos.





Para disputar uma vaga, os interessados precisaram apresentar os documentos pessoais e acadêmicos; conclusão do curso “Gestão Escolar: princípios e práticas para o exercício das funções de diretor e coordenador”; elaborar e apresentar um Plano de Trabalho da Gestão Escolar; defender esse plano para a comissão organizadora da seleção; e responder ao Mapeamento de Competências para a Liderança Escolar.





Além disso, para concorrer às funções era preciso ter, no mínimo, quatro anos de docência na rede municipal de ensino de Londrina; flexibilidade de horário; graduação em pedagogia ou licenciatura desde que acompanhada de pós-graduação em administração escolar ou gestão escolar.