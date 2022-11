Enem 2022: em Londrina, 9,7 mil candidatos devem fazer as provas

Às vésperas do início do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022, milhões de candidatos devem ficar atentos aos últimos preparativos antes da prova deste domingo (13).





Nesta edição, as provas, na versão impressa e digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, para 3.396.632 inscritos em todo o País.



De acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 3.331.566 farão a versão impressa, e 65.066, a digital. No Paraná, são 141.400 participantes na prova impressa e 4.275 na digital, em 89 municípios.





A maioria dos inscritos no Estado tem 18 anos, mas também há um número significativo de candidatos na faixa etária de 21 a 30 anos (23.364). Ao todo, serão 332 locais de prova, somando 6.180 salas.

Em Londrina, o número total de inscritos é de 9.714, sendo que 8.918 farão a versão impressa e 796, a digital. O número de participantes é maior que a edição de 2021, que teve um total de 8.908 inscrições.





No domingo, os participantes farão as provas de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. Serão 45 questões em cada área de conhecimento e a redação (texto dissertativo-argumentativo), que deve ter o mínimo de sete linhas e máximo de 30 linhas. A prova terá a duração de 5h30.





