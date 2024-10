Enem 2024 terá 140 mil salas de provas em 1.753 cidades em todo o Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aplicará as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.753 municípios.





Dados preliminares do Inep, relativos à logística e segurança do Enem 2024, apontam que os mais de 5 milhões de inscritos neste ano farão as provas em cerca de 10 mil locais, como escolas e faculdades, que abrigam cerca de 140 mil salas.

O candidato já pode consultar o local de prova no Cartão de Confirmação de Inscrição na página do participante do Enem, com login no portal único de serviços digitais do governo federal Gov.br.