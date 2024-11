Enem tem questões dentro do esperado e redação ‘atemporal’

O domingo (3) de calorão foi movimentado para os milhares de londrinenses que prestaram o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, quando os inscritos responderam questões de linguagens e códigos e de ciências humanas. Eles também escreveram a redação com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" ao longo das 5h30 de exame.





No Colégio Estadual Vicente Rijo, localizado no centro de Londrina, o atendente Daniel Américo, 21, foi o primeiro a terminar a prova, por volta das 15h30. “Foi mais ou menos o que eu estava imaginando, achei bem tranquilo”, afirma Américo, que achou o tema da redação complicado.

Ele diz ser necessário conter a ansiedade ao longo da próxima semana e manter os estudos para a prova de ciências da natureza e matemática, no próximo domingo (10). “Eu sou bem ansioso, saio roendo as unhas”, brinca o jovem, que quer cursar Ciências da Computação.







A.P., 16, teve sua primeira experiência com o Enem neste domingo, prestando a prova como treineiro. “Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não sabia qual era o estilo da prova. Eu vim para conhecer, tentei fazer o que já sabia”, pontuando que não achou o tema da redação difícil. “Tive um pouquinho de dificuldade porque tinha feito [um texto] dissertativo-argumentativo, deu um branco, mas depois consegui me adaptar.”

Para A.P., participar do Enem 2024 vai contribuir para sua preparação para as próximas edições.





O repositor Gabriel Gomes de Sá Souza, 18, pontua que a experiência deste domingo foi positiva. Ele avalia o tema da redação como “muito bom”. “Para mim, foi muito legal, consegui elaborar bem. Não era o que eu estava esperando”, diz Souza, que pretende cursar Educação Física.





