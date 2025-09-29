Escola de Gestão do Paraná lança curso gratuito sobre sustentabilidade

A Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná), vai disponibilizar, a partir desta terça-feira (30), uma capacitação gratuita sobre sustentabilidade. O curso Cidadão Sustentável, na modalidade EaD, reúne vídeos, entrevistas com especialistas, conteúdos teóricos e avaliações divididas em quatro módulos de 10 horas cada um: biodiversidade, resíduos sólidos, sustentabilidade e mudanças climáticas. A matrícula fica disponível até dezembro, no site da Escola de Gestão do Paraná, que também fornecerá a certificação da capacitação.





“Esse é um curso que qualquer pessoa pode participar. É uma ferramenta para trazer conhecimentos importantes e tornar a sociedade um pouco mais sustentável. Ele aborda temas que fazem parte do nosso dia a dia, como energia, educação, além de pequenas e grandes atitudes para melhorar o meio ambiente, como o conhecimento técnico sobre resíduos, fauna e flora”, destaca a pedagoga da Sedest, Kimberly Martins.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Além do apoio da Escola de Gestão, o Cidadão Sustentável foi desenvolvido em parceria com o IAT (Instituto Água e Terra) e a Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação). A capacitação faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), conjunto no qual a educação ambiental atua como uma ferramenta estratégica para preparar cidadãos, promover a transformação social e fortalecer a cultura de sustentabilidade.





Junto ao curso, a Sedest também promove uma capacitação especial para professores da rede estadual, disponibilizando materiais digitais e propostas pedagógicas para turmas do Ensino Fundamental II. A ideia é estimular projetos criativos e engajados dentro das escolas, ampliando a prática da educação ambiental em todo o Estado.



Inscrição



Para participar das aulas é necessário criar login na plataforma da Escola de Gestão do Paraná, onde todos os cursos são gratuitos. Para localizar o curso, basta acessar a aba EaD, selecionar o eixo Meio Ambiente e Agricultura, onde o curso Cidadão Sustentável aparecerá como primeira opção a partir desta terça (30).







Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.