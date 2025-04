Escolas municipais de Londrina estão com matriculas abertas para inscrições de alunos EJA

A Prefeitura de Londrina divulgou, na última quinta-feira (10), a abertura de vagas para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) - igual ou maiores de 15 anos - que ainda não cursaram o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano. A iniciativa, segundo a administração municipal, objetiva ampliar a escolaridade da população.





Segundo o Censo 2022, o município apresentou uma taxa de analfabetismo de 2,8%, que representa cerca de 12.850 pessoas, sendo a maioria delas a partir dos 55 anos. Para acolher esse público, a SME (Secretaria Municipal de Educação) oferta a EJA em 38 escolas da rede municipal e dois CCIs (Centros de Convivência da Pessoa Idosa), das regiões oeste e leste.

Hoje, qual o número de matriculados?





Atualmente, são 533 alunos matriculados e a expectativa da SME é ampliar esse número. Para a secretária municipal de Educação, Vânia Costa, trata-se de um grande desafio para a atual gestão. “Já começamos esse ano fazendo ações, justamente para seguir a deliberação de janeiro de 2023, porque o nosso objetivo é justamente trazer esses alunos para as unidades escolares. São jovens e adultos que, muitas vezes, não tiveram oportunidade, tiveram que trabalhar cedo, e muitos deles não sabem ler ou escrever, muito menos assinar o seu nome. Alguns acabam até assinando com o polegar. Então, essa mobilização é justamente para trazer esses alunos que, independentemente da idade, precisam ter a oportunidade de conhecer, ver e ler o mundo da forma que todos conseguem ver, através da leitura e da escrita”, afirmou.

Costa destacou que, nas turmas de Educação de Jovens e Adultos, todos tiveram em sua história um momento em que pararam de frequentar a escola, tendo que interromper os estudos. “Agora, na fase adulta, é oferecida uma educação inclusiva, equitativa, que envolve professores e a escola como um todo, para que nenhuma pessoa fique sem ler e escrever. E esse é o nosso maior sonho, que esse Pacto Nacional de Alfabetização possa ser uma superação do analfabetismo e a qualificação dos jovens e adultos. E é uma proposta em que todos ganham, principalmente a cidade de Londrina”, disse.





Escolas que oferecem o EJA e como se matricular

A lista com as unidades que ofertam a EJA - escolas da zona rural e urbana - pode ser conferida aqui. Quem tiver interesse em se matricular, pode comparecer diretamente na unidade mais próxima de sua residência tendo em mãos os documentos pessoais, ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelos telefones 3375-0101 ou 3375-0022.





"Agora que cheguei aos 70 anos estou estudando"

Todos os alunos matriculados na EJA recebem um kit de material escolar básico, com cadernos, lápis, estojo e bolsa, e também o uniforme da rede municipal de ensino. Na Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira, que fica na Rua Luiz Brugin, 775, a turma da professora Ana Lucia Lalau Hoda só tem elogios para a professora e demais integrantes da equipe escolar.





Nessa unidade escolar, está matriculada a aluna Benedita Martins Costa, 70. Ela contou que prefere ser chamada de Nina e trabalha como babá há um ano e meio. Antes disso, era porteira. Sobre o motivo que a levou a procurar a EJA, Nina contou que, quando mais nova, não teve a oportunidade de estudar. “Eu morava no sítio e casei muito nova, aos 15 anos. Aos 21 anos fiquei viúva. Agora que cheguei aos 70 estou estudando. A EJA é maravilhosa, principalmente as professoras, a diretora e meus amigos da classe. Estudar me ajudou muito mesmo e gosto de tudo aqui”, comentou.

Outra aluna é Irene Silva de Oliveira, que completou 71 anos no último domingo (6). Atualmente, ela é dona de casa, mas trabalhou por muitos anos como costureira. Irene explicou que chegou até a EJA após o convite de uma amiga, depois que mudou-se para perto da escola. “Vim pelas necessidades do dia a dia, tinha vontade de aprender a ler e fazer contas. Agora sou bem mais independente e estou muito feliz com as professoras”, comemorou.





Outro aluno dedicado e satisfeito com as aulas é Claudio Martins Costa, 53. “Trabalho como sorveteiro na rua, todos os dias. Voltei a estudar para ficar mais inteligente, e a escola me ajuda com o trabalho, a fazer contas”, afirmou.

Avaliação determina a etapa do aluno





De acordo com a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da SME, Vanessa Valero, a rede municipal recebe na EJA todos que têm 15 anos ou mais e carregam o sonho de aprender, seja porque nunca puderam estudar ou porque precisaram interromper o caminho antes de concluir o 5º ano. “Inicialmente, o aluno passa por uma avaliação diagnóstica para verificar qual a etapa mais adequada. Os conteúdos trabalhados em sala de aula são os mesmo do Ensino Fundamental I, porém a metodologia utilizada e a linguagem são adaptadas para a faixa etária, incluindo atividades do Letramento Digital. Dependendo da etapa em que cada estudante está após a avaliação diagnóstica, a duração da EJA pode ser de um a três anos”, acrescentou.

Valero reforçou que o Município aderiu ao Pacto EJA, política pública do Ministério da Educação que visa a superação do analfabetismo. Dessa forma, a SME incentiva a adesão da comunidade que ainda não concluiu as séries iniciais do Ensino Fundamental, com o tema “Seu sonho não envelhece: a EJA te espera!”. “A palavra que nos norteia este ano é acolhimento e estamos trabalhando muito nisso. Temos uma meta a cumprir, que é a erradicação total do analfabetismo”, frisou.





Sobre os diferenciais da Educação de Jovens e Adultos, a coordenadora explicou que a educação básica tradicional, o Ensino Regular, é voltada para crianças e adolescentes que estão na idade escolar prevista pela legislação.





“Essa modalidade tem uma sequência progressiva de anos letivos, com conteúdos organizados de forma contínua, respeitando o desenvolvimento pedagógico de cada faixa etária. É aquele percurso que começa na infância e segue até o fim do Ensino Médio, preparando o estudante gradualmente para os desafios da vida acadêmica e profissional. Já a EJA é uma modalidade especial, pensada para quem, por diferentes razões, não teve a oportunidade de estudar na idade certa ou precisou interromper os estudos. O foco é na valorização da trajetória de vida, autonomia e superação. O currículo é adaptado, o tempo é reduzido e os conteúdos são organizados de maneira mais dinâmica, respeitando a realidade dos estudantes”, detalhou.