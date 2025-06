Estudantes de Astorga visitam Redação do Bonde e da Folha

A Redação do Bonde e da Folha de Londrina receberam na tarde desta segunda-feira (30) a visita de um grupo de 27 estudantes do 8º ano do Colégio Geração, de Astorga. Eles conheceram também outros departamentos do Grupo Folha, como o IEstúdio (onde são gravados os podcasts, videoscasts e entrevistas pelos jornalistas da redação), a Administração e a área Comercial.





A atividade faz parte da disciplina de Língua Portuguesa, ministrada pela professora Maria Rita da Costa Francisco, que acompanha o grupo na visita. Ela afirma que seus alunos estão estudando os diferentes gêneros jornalísticos e a visita à Redação é uma maneira de ampliar os conhecimentos sobre o tema aprendido na sala de aula. "A idéia e fazer com que os estudantes conheçam os processos de produção da notícia, uma vez que eles terão de produzir um jornal escolar como parte da disciplina", explica.

A estudante Ana Elize Seleguin Held, 12 anos, afirma que foi a primeira vez que visitou um jornal. Ela contou que gostou muito da experiência. "Gostei muito de conhecer o estúdio onde os jornalistas entrevistam e fazem os podcats. E fiquei surpresa tamém em saber que tem alunos do ensino médio, pouco mais velhos do que eu, que já fazem estágio num lugar tão bacana para trabalhar", diz. Ana Elize afirma que não tem o hábito de ler jornal impresso, mas que se informa pela internet. "Eu sempre recebo notícias pelo Google, pelo Youtube e também pelas redes sociais", comenta.