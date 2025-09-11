Estudantes de comunicação da UEL conquistam melhor resultado da história em premiação da área

Os estudantes de Jornalismo e Relações Públicas da UEL tiveram uma participação histórica na edição 2025 do Intercom, maior Congresso de Comunicação da América Latina. Ao todo, a Universidade conquistou o prêmio de melhor produção do Brasil em quatro diferentes categorias.





Para quem vence, uma emoção praticamente indescritível. Foi o caso de Luiza Arlindo, primeira colocada com seu Trabalho de Conclusão de Curso, um livro-reportagem intitulado “Ecos da Rua”, sobre pessoas em situação de vulnerabilidade social. A jornalista recém-formada comenta sobre o sentimento de se tornar a melhor do país com o trabalho: “Particularmente, eu nunca havia ganhado prêmios antes, então ser campeã nacional e ter o melhor livro-reportagem do Brasil representa algo muito especial”, relata.

“É um reconhecimento que valida todo o esforço, a dedicação e a paixão que coloquei no Ecos. Mais do que um título, é a confirmação de que minha voz e minha forma de contar histórias têm valor e, acima de tudo, que o debate sobre a aporofobia (rejeição às pessoas pobres) ganha uma nova contribuição, ancorada nas realidades de quatro pessoas que generosamente abriram suas casas e compartilharam suas histórias comigo”, acrescenta.





Registros fotográficos





Outro trabalho de cunho social foi a fotorreportagem TCC de Leticia Argolo. Ela acompanhou durante mais de um ano a rotina das presas da penitenciária de Londrina. “Já foi muito expressivo vencer o prêmio regional. Ganhar o nacional, então, foi ainda mais importante, porque me trouxe um sentimento de que tudo valeu a pena, todo o meu esforço, as dores de cabeça, as noites sem dormir, editando e fotografando, pensando em roteiro, tudo isso valeu a pena. Foi muito importante também levar a história dessas detentas para o mundo. Um dos objetivos do meu trabalho, obviamente, não é isentar essas mulheres da pena que elas ‘pagam’ dentro da cadeia, mas apresentar uma realidade que existe”, expõe.

Mais um recém-formado emocionado com a primeira conquista do Troféu Expocom é Emílio Adriano. Seu trabalho foi uma reportagem para TV sobre a importância da doação de sangue para salvar vidas. Emílio, editor do material, fala sobre o sentimento quando viu que era o vencedor: “Uma das melhores sensações da minha vida. Eu e o Guilherme queríamos muito ganhar por conta de ser a nossa última chance. O fato de ter um adversário forte na mesma categoria fez o troféu ser mais especial também. Estávamos muito felizes só pelo fato de sermos finalistas, mas ganhar foi como encerrar a graduação com chave de ouro”, afirma. Além dele, a equipe contou com Guilherme Morais como repórter e Izabella Abade na produção e cinegrafia.





Aplicativo de comunicação

Além dos prêmios de Jornalismo, o curso de Relações Públicas da UEL venceu na categoria de Melhor Aplicativo de Comunicação. O trabalho coletivo teve como líder Raquel Lima Andrade. “Foi surreal! Desde a apresentação em sala até o dia da premiação, meu coração não parava de bater acelerado. Ouvir meu nome e ver o nosso projeto na tela ainda parece um sonho. Estar em Vitória com as minhas amigas nesse dia também deixou tudo ainda mais especial, foi simplesmente incrível”, diz.





Coordenador da UEL na premiação, o professor de jornalismo Heron Heloy frisa que essa edição foi histórica em vários sentidos. “2025 marca a quebra de todos os recordes da nossa Universidade no prêmio. Fizemos o maior número de finalistas, maior número de campeões da fase regional do Sul e o melhor resultado de campeões nacionais de nossa história. Uma geração de ouro que fica marcada para sempre. Uma glória eterna!”, comemora.

O Intercom Nacional foi realizado na FAESA - Centro Universitário, em Vitória-ES, entre os dias 1º e 5 de setembro de 2025.





