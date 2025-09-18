Estudantes de Londrina estão entre 12 selecionados para imersão tecnológica nos EUA

Dois jovens de Londrina estão entre os 12 estudantes brasileiros selecionados para uma viagem de imersão nos principais centros de inovação dos Estados Unidos. Letícia Viana e João Henrique Benin Alvarenga, alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Sigma, embarcam no dia 21 de setembro para uma semana de visitas a instituições de referência em tecnologia mundial, como a Universidade de Harvard, o MIT (Sigal eminglês para Instituto de Tecnologia do Massachussets) e o Google.

A viagem é exclusiva para campeões de olimpíadas e competições internacionais de tecnologia. O convite veio após a trajetória de destaque dos estudantes na OBT (Olimpíada Brasileira de Tecnologia ), da qual são finalistas por dois anos consecutivos. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Trajetória



Para chegar até o credenciamento, Letícia, João e equipe do Sigma enfrentaram várias etapas desafiadoras da OBT. Primeiro, a prova com seis módulos de seis questões, que dá acesso à fase de projetos. Em seguida, desenvolveram um pré-projeto e, depois, avançaram para a fase de criação de aplicativos. Publicidade

Em 2024, o grupo criou o aplicativo Pure Life, voltado para incentivar hábitos saudáveis como beber água, praticar exercícios e manter constância na academia. O projeto os levou à final nacional, realizada em São José dos Campos, com visitas a centros tecnológicos como o ITA, o Inpe e a Embraer, além de palestras e minicursos.

Já em 2025, o desafio foi o desenvolvimento do Conectados, aplicativo que aproxima empresas interessadas em colaborar para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Publicidade

Graças ao desempenho em ambas as edições, os estudantes conquistaram novamente a viagem a São José dos Campos e, desta vez, também a chance de integrar o seleto grupo que conhecerá de perto os maiores polos de inovação do mundo.



Novas perspectivas

Publicidade



“O Colégio Sigma chegou ao hall da fama das competições olímpicas”, comemora o professor Leandro Bento, coordenador do projeto de olimpíadas da escola. Segundo ele, a iniciativa busca ampliar o horizonte dos alunos. “As aulas acontecem no contraturno, para que eles tenham experiências diferentes, se divirtam, troquem ideias e descubram o prazer de aprender”, pontua.

Para João, a conquista abre portas para novas escolhas profissionais. “Sempre gostei de tecnologia, de carrinhos e de construir pistas. Pensava em engenharia, mas agora quero seguir na área de programação. O curso no Google vai ajudar muito a me preparar para o futuro”, afirma. Publicidade

Letícia também celebra a oportunidade. “Para nós é uma honra participar dessa viagem e representar o Sigma.”