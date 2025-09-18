Pesquisar

Harvard, MIT e Google

Estudantes de Londrina estão entre 12 selecionados para imersão tecnológica nos EUA

Redação Bonde com assessoria de imprensa
18 set 2025 às 11:21

Divulgação/Assessoria de Imprensa
Dois jovens de Londrina estão entre os 12 estudantes brasileiros selecionados para uma viagem de imersão nos principais centros de inovação dos Estados Unidos. Letícia Viana e João Henrique Benin Alvarenga, alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Sigma, embarcam no dia 21 de setembro para uma semana de visitas a instituições de referência em tecnologia mundial, como a Universidade de Harvard, o MIT (Sigal eminglês para Instituto de Tecnologia do Massachussets) e o Google.


A viagem é exclusiva para campeões de olimpíadas e competições internacionais de tecnologia. O convite veio após a trajetória de destaque dos estudantes na OBT (Olimpíada Brasileira de Tecnologia ), da qual são finalistas por dois anos consecutivos.

Trajetória


Para chegar até o credenciamento, Letícia, João e equipe do Sigma enfrentaram várias etapas desafiadoras da OBT. Primeiro, a prova com seis módulos de seis questões, que dá acesso à fase de projetos. Em seguida, desenvolveram um pré-projeto e, depois, avançaram para a fase de criação de aplicativos.

Em 2024, o grupo criou o aplicativo Pure Life, voltado para incentivar hábitos saudáveis como beber água, praticar exercícios e manter constância na academia. O projeto os levou à final nacional, realizada em São José dos Campos, com visitas a centros tecnológicos como o ITA, o Inpe e a Embraer, além de palestras e minicursos.


Já em 2025, o desafio foi o desenvolvimento do Conectados, aplicativo que aproxima empresas interessadas em colaborar para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Graças ao desempenho em ambas as edições, os estudantes conquistaram novamente a viagem a São José dos Campos e, desta vez, também a chance de integrar o seleto grupo que conhecerá de perto os maiores polos de inovação do mundo.


Novas perspectivas

“O Colégio Sigma chegou ao hall da fama das competições olímpicas”, comemora o professor Leandro Bento, coordenador do projeto de olimpíadas da escola. Segundo ele, a iniciativa busca ampliar o horizonte dos alunos. “As aulas acontecem no contraturno, para que eles tenham experiências diferentes, se divirtam, troquem ideias e descubram o prazer de aprender”, pontua. 


Para João, a conquista abre portas para novas escolhas profissionais. “Sempre gostei de tecnologia, de carrinhos e de construir pistas. Pensava em engenharia, mas agora quero seguir na área de programação. O curso no Google vai ajudar muito a me preparar para o futuro”, afirma.

Letícia também celebra a oportunidade. “Para nós é uma honra participar dessa viagem e representar o Sigma.”


