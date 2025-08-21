Estudantes de Londrina podem se inscrever para cursinho gratuito

Estão abertas as inscrições para o cursinho social Aprova. As aulas do intensivo começam nas próxima segunda-feira (25), e o objetivo é oferecer reforço nos conteúdos do ensino médio para estudantes se prepararem para o ENEM, vestibulares e outros processos seletivos. A iniciativa busca ainda contribuir para a redução da defasagem escolar e prevenir a evasão. As aulas vão até o começo de dezembro e fazem uma revisão geral do conteúdo. O cursinho é totalmente gratuito e os alunos ainda recebem material de apoio como apostilas e camisetas.





O cursinho Aprova Londrina é realizado na Escola Municipal Leônidas (Rua Jequitibá, 226 - Jardim Leonor - região Sul), e as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30.





O APROVA é um dos projetos da GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), uma organização social que, há 21 anos, impacta milhares de vidas por meio de iniciativas distintas à qualificação profissional e à empregabilidade.

Segundo Elizete Dreviski, Coordenadora de Iniciativas Sociais da GERAR o intensivão é mais uma oportunidade para jovens que vão fazer o ENEM e não tem condições de pagar um cursinho particular. “É a chance de relembrar todos os conteúdos que serão cobrados nos vestibulares e na prova do Enem com uma metodologia evolutiva que estabelece um link entre o conteúdo acadêmico e a vida real”, explica a coordenadora.





Em apenas dois anos de atuação, o cursinho social da Gerar já aprovou 226 estudantes em vestibulares no Paraná. O APROVA é destinado a jovens entre 14 e 18 anos incompletos, que estudam em escola pública e que não possuem condições financeiras de arcar com um cursinho pré-vestibular pago.

A inscrição pode ser feita no seguinte link:

INSCRIÇÃO APROVA - LONDRINA 2025

