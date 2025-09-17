Estudantes de Rolândia visitam Redação do Grupo Folha de Londrina

Alunos do 4º ano do ensino fundamental do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), visitaram a redação da Folha de Londrina e do Portal Bonde, na tarde desta quarta-feira (17), como parte da disciplina de Língua Portuguesa do colégio.



Os 15 estudantes fizeram um tour pela redação, onde conheceram um pouco sobre a atividade dos jornalistas e como ela se transformou ao longo dos anos, tendo contato com a edição impressa do jornal e com itens que fazem parte da história da profissão, como uma antiga máquina de escrever.





A professora Adriana Serpeloni acompanhou os alunos junto com outras duas docentes e explicou que o objetivo é o ensino do gênero textual informativo, que faz parte do currículo dos estudantes do quarto ano. Após a experiência, as crianças vão escrever notícias e elaborar um jornal.





“A experiência é fantástica. A gente faz um jornal, eles escolhem as notícias, montam um roteiro. É produzido do nosso jeito, mas agrega muito. Quanto mais a criança tem acesso, quanto mais ela tem conhecimento, ela aprende a escrever melhor”, comenta Serpeloni.



Os estudantes também conheceram o iEstúdio Folha, o estúdio de podcast do Grupo Folha, onde aprenderam sobre outras formas de se fazer jornalismo e tiveram acesso a microfones, câmera e mesa de som.

O iEstúdio foi o lugar preferido da aluna Manuela de Alcântara Paludo Rodrigues, de 9 anos, que veio à redação com papel e caneta, disposta a entrevistar um jornalista. A estudante ainda não tem certeza sobre o que vai ser quando crescer. Mesmo assim, mostrou grande habilidade ao conduzir uma entrevista com este repórter.



