Feira científica em escola de Londrina terá planetário inflável e atividades de astronomia

A Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico promove neste sábado (23), das 10h às 14h, a 8ª edição de sua Feira Científica. O evento, que deve reunir mais de mil visitantes entre estudantes, famílias e comunidade, promete unir ciência, tecnologia e inovação com uma programação especial voltada também para a astronomia.
Os trabalhos apresentados pelos estudantes abrangem temas como sistema solar, raios e trovões, aquecimento global, inteligência artificial, biodiversidade e até releituras literárias, como a do clássico O Pequeno Príncipe. Entre os destaques estão jornais e livros infantis produzidos com o auxílio de inteligência artificial.
Entre as atrações, estará disponível um planetário inflável para as crianças, além da participação do grupo de astronomia Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) e do planetário do campus de Palotina da UFPR (Universidade Federal do Paraná), ampliando a experiência dos visitantes no contato com o universo.
Reconhecida como Ambiente de Inovação credenciado pelo Separtec (Sistema Estadual de Ambientes Promotores de Inovação do Paraná), a escola contará ainda com a parceria de universidades como UEL (Universidade Estadual de Londrina), UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Unopar e IFPR (Instituto Federal do Paraná), que enviarão avaliadores externos para analisar os projetos apresentados pelos alunos.
Segundo a diretora Thatiane Verni Lopes de Araujo, essa interação fortalece a pesquisa científica na educação básica. "Nossa escola é um espaço vivo de inovação. As parcerias com as universidades e a avaliação externa dos projetos mostram aos alunos que suas ideias têm valor científico e podem gerar impacto real na sociedade", destacou.
Serviço
8ª Feira Científica da Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico
Data: 23 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 10h às 14h
Local: Av. Máximo Perez Garcia, 540 – Londrina
Entrada gratuita
