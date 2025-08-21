Feira científica em escola de Londrina terá planetário inflável e atividades de astronomia

A Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico promove neste sábado (23), das 10h às 14h, a 8ª edição de sua Feira Científica. O evento, que deve reunir mais de mil visitantes entre estudantes, famílias e comunidade, promete unir ciência, tecnologia e inovação com uma programação especial voltada também para a astronomia.





Os trabalhos apresentados pelos estudantes abrangem temas como sistema solar, raios e trovões, aquecimento global, inteligência artificial, biodiversidade e até releituras literárias, como a do clássico O Pequeno Príncipe. Entre os destaques estão jornais e livros infantis produzidos com o auxílio de inteligência artificial.

Entre as atrações, estará disponível um planetário inflável para as crianças, além da participação do grupo de astronomia Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) e do planetário do campus de Palotina da UFPR (Universidade Federal do Paraná), ampliando a experiência dos visitantes no contato com o universo.



