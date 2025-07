Feira de Profissões da UEL atrai milhares de estudantes do Ensino Médio

Professor do Departamento de História e diretor do NDPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica), José Miguel Arias Neto explica que a ideia do curso é mostrar as diversas possibilidades que os estudantes do curso podem seguir após a graduação.

Em uma das salas, os visitantes podem conhecer mais sobre o funcionamento de um museu e, na outra, podem conferir uma exposição sobre mitologias e uma mostra com um toca-disco com vinis. Além disso, quem passar pelas salas vai poder levar para casa um registro fotográfico e participar de um quiz valendo brindes.

Em dúvida

Conhecendo um pouco mais do curso de História, a estudante do terceiro ano do Colégio Estadual Souza Naves, de Rolândia, Vitória, 17, admite que ainda está em dúvidas do que fazer, mas garante que o coração bate mais forte por Design de Moda e Direito. Apesar de que cada um dos cursos têm uma dinâmica diferente, ela acredita que, independente de qual seguir, vai conseguir ajudar outras pessoas, seja lidando com problemas no Direito ou realizando sonhos com a Moda. “É esse o tipo de visão que eu tenho dos cursos”, comenta.

Stefany, 17, está no terceiro ano no Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig e garante que a feira está com muitas coisas diferentes em relação à edição do ano passado. Direta, ela admite o desejo por cursar Letras, já que sempre gostou de ler e de entender o funcionamento de uma língua.





Gritos para chamar a atenção





Aos gritos de "vem pra Arquitetura", os veteranos do curso chamavam a atenção dos estudantes que passavam em frente ao CTU (Centro de Tecnologia e Urbanismo). No segundo ano do curso, Ariadini Thasmo, 19, explica que a animação é uma forma de atrair os visitantes para os estandes. Ela garante que a Arquitetura é um curso muito amplo em que os estudantes vão conhecendo pouco a pouco conforme os anos de estudo. “É cansativo, mas também gratificante”, afirma.





Os visitantes que passarem pelo centro vão poder conferir um pouco mais sobre como são os desenhos exigidos na prova de habilidades específicas, além de maquetes de projetos e jogos da memória.