Feira [Im]Pressão promove interação entre linguagem verbal e não-verbal na UEL

Nos dias 10 e 11 de fevereiro, das 17h30 às 21h, os corredores do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) serão palco da “3ª Feira [Im-Pressão]”, evento que busca promover linguagens que misturam o verbal e o não-verbal por meio de atividades diversas. Essa edição tem como tema “artes gráficas e publicações independentes”. A ação é promovida pelo Laboratório de Escrita Criativa, projeto de extensão do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas, do CLCH, e pelo Departamento de Artes Visuais, do CCA (Centro de Educação, Comunicação e Artes).





Durante a programação, além da feira de arte impressa, o evento também vai contar com uma exposição de trabalhos da “Guerra de Ilustrações”. Além disso, a feira promove a exposição “O Torto é o Mais Bonito”, que poderá ser visitada a partir do dia 10 de fevereiro até 7 de março, na Sala de Exposição do CLCH.

Outra atividade será a Oficina de Lambe, ministrada por Rafa Tolújì e realizada no dia 11, das 18h30 às 21h30. A oficina disponibiliza 20 vagas, e para participar é necessário fazer inscrição (neste link) e pagar uma ajuda de custo de R$ 16.





Ainda durante a feira, haverá o lançamento do livro "Vital Brasil: de escola rural a centro de memória", de autoria de Cássia Popolin, e exposição "História Itinerante do Café".