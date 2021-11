Pandemia acelera renovação tecnológica na rede estadual de ensino do PR

Na rede estadual de ensino, a pandemia provocou uma verdadeira revolução tecnológica. Se antes de 2019, um entre dez professores usava as ferramentas nas salas de aula, hoje isso está presente no cotidiano de nove entre dez docentes e obriga a Seed (secretaria Estadual da Educação e do Esporte) a melhorar a estrutura atualmente disponível para que todos façam parte dessa nova realidade.

De acordo com o diretor de educação da Seed, Roni Miranda, a pandemia foi a grande propulsora desse desenvolvimento transformando o cotidiano das escolas, professores, estudantes e sua família tanto que o Estado passou a investir pesado no parque tecnológico das escolas.

“São novos aparelhos de tevê com computadores acoplados, alguns milhares de PCs novos, estamos aumentando a velocidade da internet nas escolas, tanto naquelas com fibra ótica como aquelas com satélite. Na parte pedagógica, investimos nas metodologias para utilização das novas ferramentas”, revela. A tecnologia, nas escolas do Paraná, veio para ficar.







Continue lendo na Folha de Londrina.