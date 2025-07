Ganhando o Mundo Diretor para o Chile está com as inscrições abertas

As inscrições para a segunda edição do programa Ganhando o Mundo Diretor estão abertas. Podem participar os diretores das escolas da rede estadual de ensino que façam parte do Grupo de Estudos Diretor Formador. Os interessados têm desta quarta-feira (9) até sexta-feira (11) para preencher o formulário de inscrição, disponível na página do programa.





A edição de 2025 irá levar 200 diretores da rede paranaense para o Chile, para que possam ter contato com as práticas de gestão pedagógica do país andino, em que se destacam tanto a proposta de formação continuada quanto a estrutura de políticas públicas nas escolas. Os embarques acontecerão em dois grupos distintos, um no mês de setembro e outro em novembro deste ano.

“O Ganhando o Mundo Diretor é mais uma expressão da política de valorização do ensino do estado do Paraná”, avalia o secretário de educação do Paraná, Roni Miranda. “O programa beneficia não apenas nossos diretores, que têm a oportunidade de vivenciar diferentes práticas de ensino aplicadas no exterior, mas também impacta diretamente na qualidade da educação do Paraná, impulsionando a transformação da realidade escolar”.





Ganhando o Mundo Professor

Nesta semana, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) anunciou que 250 professores da rede estadual terão a oportunidade de participar de um intercâmbio no Canadá ainda em 2025. O anúncio foi feito pelo secretário estadual da Educação, Roni Miranda, durante a cerimônia de nomeação de 988 novos docentes efetivos.





A expectativa é de que o edital com as informações completas, incluindo critérios para participação e seleção dos intercambistas, seja publicado neste semestre pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), no site oficial do programa. O Canadá foi escolhido pela classificação no Program for International Student Assessment (PISA), que é considerado o principal indicador de qualidade educacional internacional.

