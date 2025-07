Governador em exercício nomeia quase mil novos professores no Paraná

O governador em exercício Darci Piana (PSD) e o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, assinaram nesta segunda-feira (7) a nomeação de mais 988 professores para atuar na rede estadual de ensino. Eles foram aprovados no concurso público realizado em 2023 e vão atender escolas dos 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná, dando aula em diferentes disciplinas a partir do segundo semestre letivo.

