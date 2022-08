IFPR abre processo seletivo para cursos técnicos e superiores

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) deu início nesta segunda-feira (29) às inscrições para o Processo Seletivo 2022/2023, visando selecionar os candidatos para os cursos técnicos e de graduação.





No campus de Londrina, estão disponíveis os cursos integrados ao ensino médio nas áreas de Biotecnologia, com 40 vagas no turno da manhã, e Informática, com 40 vagas turno da tarde, ambos com duração de quatro anos. Os cursos são organizados para que o estudante conclua o Ensino Médio juntamente com uma habilitação profissional.

Nos subsequentes, o IFPR oferece 30 vagas para o curso de Enfermagem nos turnos da manhã e da tarde, enquanto o de Massoterapia conta com 40 vagas apenas no turno da manhã. O de Prótese Dentária tem 40 vagas para as aulas noturnas, e o de Saúde Bucal, também noturno, conta com 30 vagas. Todos contam com a duração de dois anos e são organizados para fornecer habilitação profissional técnica de nível médio, ofertados para quem finalizou o ensino médio.





Já na graduação, são oferecidas 40 vagas para os estudos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas na parte da manhã, durante 3 anos, e mais 40 vagas para a licenciatura em Ciências Biológicas. Os cursos de graduação, para aqueles que já possuem o Ensino Médio completo, são caracterizados como bacharelado, licenciatura ou tecnologia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de setembro pelo site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, que é a banca organizadora das provas, e têm custo de R$ 50 para os cursos técnicos e de R$ 80 para os cursos de graduação. Os candidatos que comprovarem não poder arcar com o valor da taxa podem pedir a isenção do seu pagamento, até o dia 12 de setembro, também pelo site da banca organizadora.





No ato da inscrição, o candidato pode optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou então às vagas destinadas à política de cotas adotada pelo IFPR. Atualmente, 80% das vagas de todos os cursos e turmas são destinadas à política de cotas da instituição.

Sessenta porcento do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental em escolas públicas do Brasil, em cursos regulares ou no âmbito da modalidade de EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Esse percentual ainda é igualmente subdividido entre os candidatos que possuam renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.818) e demais candidatos, havendo ainda dentro de cada uma dessas subdivisões reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com deficiência; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; pessoas com deficiência.

Dez porcento do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos. 5% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos autodeclarados indígenas. 5% do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são reservadas aos candidatos com deficiência.





Os 20% restantes do total das vagas ofertadas para cada curso e turma são destinados à ampla concorrência.





