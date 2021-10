IFPR Arapongas oferta curso gratuito de Gestão Organizacional e Inovação

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) campus Avançado Arapongas está com inscrições abertas para o curso gratuito de Gestão Organizacional e Inovação para pequenos empreendimentos. O Curso de Formação Continuada é destinado para quem tem um pequeno negócio, é autônomo, trabalha no comércio, prestação de serviços ou indústria. O curso tem duração de quatro meses e carga horária de 160 horas.

“Neste curso o aluno aprenderá: Técnicas de Gestão, Neurociência, Gestão de Negócios, Uso de Tecnologias e Aplicativos, Gestão Financeira, Gestão de Pessoas, Inovação e muito mais“, explica o professor Thiago Pereira do Nascimento.

INSCRIÇÕES – De 28/09 a 12/10.





Eletrônico disponível em:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOhYA9mpBeXgr4cNPF05k2Xm4OnfEv-40dW-0aT8qpDjKYuA/viewform





MÓDULOS





Módulo I - Mindset de Inovação – 48 horas;





Mindset para a inovação: Introdução à neurociência;





Empreendedorismo e inovação;





Estratégias para implementar o Mindset para a inovação;





Cultura Organizacional: Pessoas e Processos;





Neuromarketing;





Práticas: Criando meu mindset de inovação.





MÓDULO II – Conhecendo os Processos empresariais – 57 horas;





Processos mercadológicos e Constituição Empresarial;





Processos financeiros: Uso de Tecnologias Organizacionais;





Processos produtivos: Análise e Diagnóstico;





Processos Humanos: Liderança e Gestão de Equipe;





Práticas: Meus processos empresariais.





MÓDULO III – Inovação em Processos empresariais – 55 horas;





Storytelling;





Design Thinking;





Mapas de modelos de negócios;





Práticas: Canvas, SWOT, Business Plan;





Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], pelo telefone (43) 3172 0226, ou também pelos telefones: (44) 99943-1006 – falar com Thiago.





O Campus Avançado do IFPR Arapongas fica na Rua Suruçuá-Açu, 321, Vila Araponguinha.