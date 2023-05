IFPR oferece curso gratuito de iniciação profissional de cervejeiros em Londrina

O campus de Londrina do IFPR (Instituto Federal do Paraná) está com vagas abertas para o curso gratuito de Iniciação à Produção de Cervejas. O curso é presencial e podem se inscrever, até o dia 313 de maio, pessoas acima de 18 ano, que tenham ao menos o primeiro ciclo do Ensino Fundamental completo (atual 5º ano).





Estão disponíveis 30 vagas, das quais pouco mais da metade são garantidas para cotistas. O curso será gratuito e faz parte do programa de qualificação profissional FIC (Formação Inicial e Continuada).

Segundo o site do IFPR, curso de Iniciação à Produção de Cervejas pretende desenvolver nos estudantes as habilidades de cervejeiro, “considerando aspectos técnicos, higiênico-sanitários, de relações interpessoais e de identidade pessoal”. O objetivo do curso é proporcionar conhecimentos básicos com relação à história da cerveja, assim como insumos e equipamentos que podem ser utilizados para produção da bebida





As inscrições podem ser feitas neste formulário on-line, enquanto o edital com todas as informações detalhadas pode ser acessado aqui.