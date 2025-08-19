Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
EDUCAÇÃO MUSICAL GRATUITA

Incubadora da Escola de Música abre inscrições

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 ago 2025 às 15:58

Compartilhar notícia

Foto: Fabio Alcover
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A 3ª edição do projeto “Incubadora da Escola Municipal de Música de Londrina” está com inscrições abertas para as atividades, com início agendado para o mês de setembro. O projeto, que faz parte do 45º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML), representa uma iniciativa pioneira na área de educação musical inclusiva na cidade.


Entre 2 de setembro a 8 de dezembro, as oficinas serão realizadas no AML Cultural – Associação Médica de Londrina, localizada na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica, no Centro da cidade. O projeto é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e a Associação Médica de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Oficinas gratuitas para diferentes faixas etárias


Publicidade

Para este ano, a Incubadora oferece duas modalidades de cursos gratuitos. A oficina de Musicalização Infantil, voltada para crianças de 6 a 10 anos e será ministrada pela professora Bethânia Paranzini. Já a oficina Banda de Garagem contempla instrumentos como contrabaixo, piano/teclado, guitarra, bateria e técnica vocal, atendendo a jovens e adultos interessados em aprender ou aperfeiçoar suas habilidades musicais.


O corpo docente é formado por músicos londrinenses de reconhecida experiência na área musical e pedagógica. Gabriel Zara será responsável pelo contrabaixo, Fabio Caetano pelo piano/teclado, Fabricio Fonseca pela técnica vocal, Leonardo Cacione pela bateria e Luciano Assumpção pela guitarra, além da professora Bethânia Paranzini, com a oficina de Musicalização. A coordenação pedagógica é de Maria Kyoko Watanabe e a coordenação geral, de Magali Kleber.

Publicidade



Projeto atende demanda por educação musical estruturada


Publicidade

A Incubadora surge como uma proposta de educação musical estruturada e de qualidade, para democratizar o acesso ao ensino de música, oferecendo formação gratuita e inclusiva.

As inscrições podem ser realizadas através do site oficial do festival (https://fiml.art.br/45fiml/45o-fiml-projeto-incubadora-cursos/) , onde os interessados encontram mais informações sobre os cursos e o processo seletivo.

Publicidade


Apoio institucional e patrocínios


Publicidade

O 45º FIML conta com a promoção do Governo do Estado do Paraná, Prefeitura do Município de Londrina e Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina e apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina. A Incubadora conta com o patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, realizado pela AAFML – Associação de Amigos do FIML, e apoio da AML - Associação Médica de Londrina.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Educação educação musical Festival de Música de Londrina curso gratuito Arte Música AML Cultural
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas