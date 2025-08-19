Incubadora da Escola de Música abre inscrições

A 3ª edição do projeto “Incubadora da Escola Municipal de Música de Londrina” está com inscrições abertas para as atividades, com início agendado para o mês de setembro. O projeto, que faz parte do 45º Festival Internacional de Música de Londrina (FIML), representa uma iniciativa pioneira na área de educação musical inclusiva na cidade.





Entre 2 de setembro a 8 de dezembro, as oficinas serão realizadas no AML Cultural – Associação Médica de Londrina, localizada na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica, no Centro da cidade. O projeto é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal e a Associação Médica de Londrina.

Oficinas gratuitas para diferentes faixas etárias





Para este ano, a Incubadora oferece duas modalidades de cursos gratuitos. A oficina de Musicalização Infantil, voltada para crianças de 6 a 10 anos e será ministrada pela professora Bethânia Paranzini. Já a oficina Banda de Garagem contempla instrumentos como contrabaixo, piano/teclado, guitarra, bateria e técnica vocal, atendendo a jovens e adultos interessados em aprender ou aperfeiçoar suas habilidades musicais.





O corpo docente é formado por músicos londrinenses de reconhecida experiência na área musical e pedagógica. Gabriel Zara será responsável pelo contrabaixo, Fabio Caetano pelo piano/teclado, Fabricio Fonseca pela técnica vocal, Leonardo Cacione pela bateria e Luciano Assumpção pela guitarra, além da professora Bethânia Paranzini, com a oficina de Musicalização. A coordenação pedagógica é de Maria Kyoko Watanabe e a coordenação geral, de Magali Kleber.

Projeto atende demanda por educação musical estruturada





A Incubadora surge como uma proposta de educação musical estruturada e de qualidade, para democratizar o acesso ao ensino de música, oferecendo formação gratuita e inclusiva.

As inscrições podem ser realizadas através do site oficial do festival (https://fiml.art.br/45fiml/45o-fiml-projeto-incubadora-cursos/) , onde os interessados encontram mais informações sobre os cursos e o processo seletivo.

Apoio institucional e patrocínios





O 45º FIML conta com a promoção do Governo do Estado do Paraná, Prefeitura do Município de Londrina e Associação de Amigos do Festival Internacional de Música de Londrina e apoio institucional da Universidade Estadual de Londrina. A Incubadora conta com o patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura, realizado pela AAFML – Associação de Amigos do FIML, e apoio da AML - Associação Médica de Londrina.





