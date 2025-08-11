inscrições em concurso para professor da UEL terminam nesta terça

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) encerra nesta terça-feira (12) as inscrições do concurso público para professor do ensino superior. Segundo o Edital PRORH nº 096/2025, são ofertadas 102 vagas, sendo 86 da modalidade de ampla concorrência, dez para pretos e pardos e seis para PCDs (pessoas com deficiência).





Conforme a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), os interessados têm até as 17h do dia 12 de agosto para preencher o formulário disponível, enviar a documentação exigida e fazer o pagamento da taxa de inscrição. A comprovação do recolhimento do preço público da inscrição pode ser feita até as 21h da quarta-feira (13). A inscrição custa de R$ 484,84, correspondente a 6% do valor do salário da classe inicial de professor adjunto, de acordo com a Resolução CA n° 31/2025. O salário será de R$ 17,4 mil mensais para jornada de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.

Conforme o cronograma divulgado pela Cops, a consulta da situação da inscrição permanecerá disponível até às 23h do dia 31 de dezembro de 2025.



