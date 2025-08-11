inscrições em concurso para professor da UEL terminam nesta terça

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) encerra nesta terça-feira (12) as inscrições do concurso público para professor do ensino superior. Segundo o Edital PRORH nº 096/2025, são ofertadas 102 vagas, sendo 86 da modalidade de ampla concorrência, dez para pretos e pardos e seis para PCDs (pessoas com deficiência).
Conforme a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), os interessados têm até as 17h do dia 12 de agosto para preencher o formulário disponível, enviar a documentação exigida e fazer o pagamento da taxa de inscrição. A comprovação do recolhimento do preço público da inscrição pode ser feita até as 21h da quarta-feira (13). A inscrição custa de R$ 484,84, correspondente a 6% do valor do salário da classe inicial de professor adjunto, de acordo com a Resolução CA n° 31/2025. O salário será de R$ 17,4 mil mensais para jornada de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.
Conforme o cronograma divulgado pela Cops, a consulta da situação da inscrição permanecerá disponível até às 23h do dia 31 de dezembro de 2025.
Provas
Os candidatos serão avaliados nas seguintes etapas: prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova prática (se necessário), de caráter eliminatório; prova didática com arguição, de caráter eliminatório e classificatório; defesa de memorial, projeto ou portfólio (se necessário); e prova de títulos, de caráter classificatório. A seleção será de responsabilidade de Bancas Examinadoras formadas por três docentes, com ao menos um convidado de outra instituição.
Resultados
Com previsão para o final do segundo semestre deste ano, a lista dos convocados será publicada em edital específico no portal da Cops e no Diário Oficial do Estado do Paraná. Os classificados devem ser chamados para exames de avaliação médica, anteriores à admissão, e para nomeação. O concurso público tem validade de dois anos.