Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
ATÉ DIA 8 DE OUTUBRO

Programa Pró-Rede abre inscrições para processo seletivo de profissionais de apoio

Redação Bonde com N.Com
03 out 2025 às 15:27

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Estão abertas as inscrições para a seleção de profissionais de apoio que irão atuar na Rede Municipal de Educação por meio do Programa de Resposta Estratégica à Neurodiversidade na Educação – Pró-Rede. O prazo para realizar as inscrições teve início quarta-feira (1º), às 8h, e se encerra às 18h da próxima quarta-feira (8), de acordo com o cronograma publicado.


As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da HUTec, mediante pagamento de taxa que varia de R$ 75 a R$ 125, conforme o cargo pretendido. Não haverá provas presenciais, e a seleção dos profissionais será feita por análise documental e pontuação de currículo.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


A iniciativa prevê a contratação de até 178 profissionais autônomos prestadores de serviço e formação de cadastro de reserva para atuação nos cinco cargos dispostos no Edital de Processo Seletivo nº 16/2025.


A especialidade com o maior número de vagas é a de Profissional Especializado de Suporte (PES) Nível 1, que dispõe de 150 vagas. Na sequência, vem a de Profissional Supervisor de PES Nível 1, com 15 vagas, e então Profissional Especializado de Suporte (PES) Nível 2 e Profissional Referência em Avaliação Psicológica, com seis vagas. Também há uma vaga para a especialidade de Profissional Supervisor de PES Nível 2.

Publicidade


O edital contempla diferentes graus de instrução, incluindo graduados em psicologia e enfermagem; graduandos de pedagogia, educação física, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição; técnicos em enfermagem; e profissionais de nível médio com formação em magistério. Os salários vão de R$ 3.036,00 a R$ 5.075,00, com carga horária de 40 horas semanais.


O Programa Pró-Rede é realizado através de um termo de fomento, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Londrina, via Secretaria Municipal de Educação (SME), e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina – HUTec.

Publicidade


O objetivo do Programa é ampliar o acompanhamento e o suporte aos alunos público-alvo da Educação Especial da Rede Municipal de Educação, garantindo ações de inclusão, desenvolvimento de competências e apoio contínuo dentro das unidades escolares da cidade. Em um primeiro momento, 33 escolas municipais serão contempladas pela Implantação do Profissional de Apoio Especializado de Suporte (Impes).


Esta é a primeira vez em que a Prefeitura abre um edital para capacitar, supervisionar e acompanhar profissionais de apoio especializados para atendimento de crianças com deficiência e/ou neurodivergência da Rede Municipal.

Publicidade


A contratação desses especialistas foi motivada, sobretudo, pela grande necessidade de profissionais de apoio nas unidades escolares.  “A crescente demanda por apoio escolar, impulsionada pelo aumento no número de alunos público-alvo da Educação Especial e pelos avanços nos diagnósticos clínicos, exige respostas inovadoras que garantam o atendimento às necessidades desses alunos”, explicou a gerente de Educação Especial da SME, Denise Lonni.


Atualmente, a função de apoio escolar aos alunos com necessidades educacionais específicas é desempenhada por professores concursados ou contratados temporariamente. Este formato se mostrou insuficiente, pois não consegue suprir a alta demanda das unidades escolares, além de provocar a sobrecarga dos docentes, fechamento de salas de recursos multifuncionais, comprometimento de projetos de contraturno escolar e supressão de horas-atividade.

Publicidade


Outro aspecto importante que propiciou o surgimento do edital são os casos de alunos com diagnósticos desafiadores, que demandam acompanhamento para além dos limites pedagógicos e adentram o campo da psicologia. “É nessa perspectiva que o serviço ofertado pela HUTec se encaixou às necessidades emergenciais da Rede Municipal de Educação de Londrina”, ressaltou Lonni.


A expectativa é que a contratação desses profissionais especializados resulte na melhoria do suporte dado aos alunos e também na qualidade do ambiente de trabalho para os docentes e equipes gestoras.

Cadastre-se em nossa newsletter


O resultado da seleção será publicado no dia 3 de novembro de 2025. O início das atividades está previsto para 7 de novembro, a começar pela capacitação dos profissionais convocados. No período de formação, esses profissionais já estarão contratados, portanto, a capacitação, que possui carga horária de 80 horas, irá contar como horas trabalhadas.

Londrina professores Rede municipal Edital vagas de emprego Secretaria Municipal de Educação
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas