Programa Pró-Rede abre inscrições para processo seletivo de profissionais de apoio

Estão abertas as inscrições para a seleção de profissionais de apoio que irão atuar na Rede Municipal de Educação por meio do Programa de Resposta Estratégica à Neurodiversidade na Educação – Pró-Rede. O prazo para realizar as inscrições teve início quarta-feira (1º), às 8h, e se encerra às 18h da próxima quarta-feira (8), de acordo com o cronograma publicado.





As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da HUTec, mediante pagamento de taxa que varia de R$ 75 a R$ 125, conforme o cargo pretendido. Não haverá provas presenciais, e a seleção dos profissionais será feita por análise documental e pontuação de currículo.

A iniciativa prevê a contratação de até 178 profissionais autônomos prestadores de serviço e formação de cadastro de reserva para atuação nos cinco cargos dispostos no Edital de Processo Seletivo nº 16/2025.





A especialidade com o maior número de vagas é a de Profissional Especializado de Suporte (PES) Nível 1, que dispõe de 150 vagas. Na sequência, vem a de Profissional Supervisor de PES Nível 1, com 15 vagas, e então Profissional Especializado de Suporte (PES) Nível 2 e Profissional Referência em Avaliação Psicológica, com seis vagas. Também há uma vaga para a especialidade de Profissional Supervisor de PES Nível 2.

O edital contempla diferentes graus de instrução, incluindo graduados em psicologia e enfermagem; graduandos de pedagogia, educação física, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição; técnicos em enfermagem; e profissionais de nível médio com formação em magistério. Os salários vão de R$ 3.036,00 a R$ 5.075,00, com carga horária de 40 horas semanais.





O Programa Pró-Rede é realizado através de um termo de fomento, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Londrina, via Secretaria Municipal de Educação (SME), e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina – HUTec.

O objetivo do Programa é ampliar o acompanhamento e o suporte aos alunos público-alvo da Educação Especial da Rede Municipal de Educação, garantindo ações de inclusão, desenvolvimento de competências e apoio contínuo dentro das unidades escolares da cidade. Em um primeiro momento, 33 escolas municipais serão contempladas pela Implantação do Profissional de Apoio Especializado de Suporte (Impes).





Esta é a primeira vez em que a Prefeitura abre um edital para capacitar, supervisionar e acompanhar profissionais de apoio especializados para atendimento de crianças com deficiência e/ou neurodivergência da Rede Municipal.

A contratação desses especialistas foi motivada, sobretudo, pela grande necessidade de profissionais de apoio nas unidades escolares. “A crescente demanda por apoio escolar, impulsionada pelo aumento no número de alunos público-alvo da Educação Especial e pelos avanços nos diagnósticos clínicos, exige respostas inovadoras que garantam o atendimento às necessidades desses alunos”, explicou a gerente de Educação Especial da SME, Denise Lonni.





Atualmente, a função de apoio escolar aos alunos com necessidades educacionais específicas é desempenhada por professores concursados ou contratados temporariamente. Este formato se mostrou insuficiente, pois não consegue suprir a alta demanda das unidades escolares, além de provocar a sobrecarga dos docentes, fechamento de salas de recursos multifuncionais, comprometimento de projetos de contraturno escolar e supressão de horas-atividade.

Outro aspecto importante que propiciou o surgimento do edital são os casos de alunos com diagnósticos desafiadores, que demandam acompanhamento para além dos limites pedagógicos e adentram o campo da psicologia. “É nessa perspectiva que o serviço ofertado pela HUTec se encaixou às necessidades emergenciais da Rede Municipal de Educação de Londrina”, ressaltou Lonni.





A expectativa é que a contratação desses profissionais especializados resulte na melhoria do suporte dado aos alunos e também na qualidade do ambiente de trabalho para os docentes e equipes gestoras.

O resultado da seleção será publicado no dia 3 de novembro de 2025. O início das atividades está previsto para 7 de novembro, a começar pela capacitação dos profissionais convocados. No período de formação, esses profissionais já estarão contratados, portanto, a capacitação, que possui carga horária de 80 horas, irá contar como horas trabalhadas.