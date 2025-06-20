Inscrições para Encceja Exterior 2025 vão até dia 27

Os interessados em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja 2025) específico para brasileiros residentes no exterior têm até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (27) para se inscreverem.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente
no Sistema do Encceja Exterior. O participante deverá, no
momento da inscrição, optar por quais áreas de conhecimento deseja realizar as
provas.
O prazo também vale para quem necessita de
atendimento especializado e para os que querem tratamento pelo nome social,
direito exclusivo de participantes travestis, transexuais ou transgêneros que
se identificam e querem ser reconhecidos socialmente conforme a identidade
de gênero. As solicitações das duas situações devem ser feitas no momento
da inscrição.
Entre as condições para requerer o atendimento
especializado estão as pessoas com deficiência (PCD), com idade avançada,
gestantes, lactantes, entre outras.
A participação no Encceja Exterior é voluntária,
gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na
idade apropriada para cada nível de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15
anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o
ensino médio, na data de realização do exame.
Encceja Exterior PPL
Para os participantes do Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos submetidos a Penas Privativas
de Liberdade em países estrangeiros (Encceja Exterior PPL), a inscrição deverá
ser realizada no mesmo período, pelo responsável no Consulado-Geral.
Aplicação
A aplicação do Encceja Exterior será realizada pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) em 28 de
setembro, em dois turnos.
Já a aplicação Encceja Exterior PPL ocorre de
29 de setembro de 2025 a 3 de outubro, sob supervisão do responsável no
Consulado-Geral, em unidades prisionais em Nagoia e Tóquio (Japão); e em Madri
(Espanha).
As provas do turno matutino terão a duração de
quatro horas. Vespertino, cinco horas.
O edital publicado em maio informa que Encceja
Exterior 2025 será aplicado nas seguintes cidades e países: Frankfurt (Alemanha);
Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Boston, Miami e Nova Iorque
(Estados Unidos); Paris (França); Amsterdã (Holanda); Roma (Itália); Hamamatsu,
Nagoia e Tóquio (Japão); Lisboa (Portugal); Genebra (Suíça); e Paramaribo
(Suriname).
É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas.
As provas
O Encceja é constituído de quatro provas objetivas,
por nível de ensino, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma
proposta de redação.
Para o ensino fundamental, serão avaliadas as
seguintes áreas de conhecimento: ciências naturais, matemática, língua
portuguesa, língua estrangeira (inglês e espanhol), artes, educação física,
história, geografia, além da redação.
Os jovens e adultos que fizerem o Encceja para
obter certificação do ensino médio, terão avaliados os conhecimentos nestas
áreas: química, física e biologia, língua portuguesa, língua estrangeira
(inglês e espanhol), artes, educação física, História, Geografia, Filosofia e
Sociologia e redação.
Os resultados individuais do Encceja Exterior e
Encceja Exterior PPL não serão divulgados por meio de publicação. O Inep
manterá, em sua base de dados, todos os resultados individuais dos
participantes do exame, que serão disponibilizados para o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense e para o Colégio Pedro II do Rio de
Janeiro, que firmaram Acordo de cooperação técnica com o Inep.
Encceja
Desde 2002, o Encceja possibilita a retomada da
trajetória escolar por jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade
regular para cada nível de ensino.
Há quatro tipos de aplicação do Encceja, cada uma
com público-alvo e cronograma específicos:
- Encceja
Nacional: para residentes no Brasil;
- Encceja
Nacional PPL: para residentes no Brasil privados de liberdade ou que
cumprem medidas socioeducativas;
- Encceja
Exterior: para brasileiros residentes no exterior;
- Encceja
Exterior PPL: para residentes no exterior privados de liberdade ou que
cumprem medidas socioeducativas;
O Encceja ainda orienta o poder público sobre a
implementação de políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação
brasileira de jovens e adultos.