Inscrições para o concurso de professores da rede municipal de Londrina terminam nesta quarta

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Londrina para professores da educação básica terminam nesta quarta-feira (26).







Os docentes interessados em participar do processo seletivo tem até às 17h para realizar o cadastro, que deve ser feito exclusivamente pela internet, pelo site www.cops.uel.br.

A taxa de participação do concurso é R$ 70 e o pagamento deve ser realizado até quinta-feira (17).





Com mais de cinco mil inscrições efetivadas até o momento, o processo seletivo, de acordo com o Edital nº 142/2022, irá oferecer 369 vagas para educadores da rede municipal.

Do total de 369 vagas abertas pelo certame, 313 são destinadas para ampla concorrência. Também há reserva especial de vagas com 37 para candidatos afro-brasileiros e 19 para pessoas com deficiência.





A remuneração inicial será de R$ 4.691,09 e inclui salário básico, complementação salarial, gratificação de magistério, assiduidade e auxílio alimentação.

A jornada de trabalho semanal tem carga horária de 30h, com atuação nas séries iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil.

Após o término da fase de inscrições, a previsão é que o edital com a lista de inscrições homologadas seja disponibilizado no dia 7 de novembro, também no portal eletrônico da Cops-UEL.





O concurso público para professores da rede municipal será composto por três avaliações, marcadas para a mesma data: dia 27 de novembro.





Os docentes inscritos realizarão provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de entrega de documentação referente à entrega de títulos, cuja avaliação também será classificatória.