Inscrições para o Enem 2025 se encerram nesta sexta-feira

Aplicação

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, em que o processo se dará nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro em virtude da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas).

Publicidade

Isenções

Estão isentos os participantes que informarem, no ato da inscrição, que vão utilizar os resultados do Enem 2025 para conclusão do ensino médio ou para declaração parcial de proficiência e que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Também não será gerado boleto para o estudante que vai concluir o ensino médio em 2025, matriculado em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública, ainda que não tenha solicitado isenção da taxa de inscrição.



Atendimento especializado

O atendimento especializado deve ser solicitado pelo participante no ato da inscrição e é voltado a pessoas com as seguintes condições:

Baixa visão

Cegueira

Visão monocular

Deficiência física, auditiva, intelectual e surdez

Surdocegueira

Dislexia,

Discalculia

Déficit de atenção

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Gestantes e lactantes

Diabéticos

Idosos

Estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.



Nome social

Travestis, transexuais ou transgêneros receberão tratamento pelo nome social automaticamente, de acordo com os dados cadastrados na Receita Federal. Antes de se inscrever, basta que o participante verifique as informações pessoais junto à Receita e as atualize, se for necessário.



Oportunidade

O Enem avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. Desde 2004, os resultados obtidos podem ser utilizados como forma de ingresso no ensino superior, como critério único ou complementar dos processos seletivos.

Desde 2014, os resultados do Enem também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior, desde que possuam convênio com o Inep.



