Instituto Federal do Paraná abre inscrição para Processo Seletivo 2026

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) está com inscrições abertas, até o dia 29 de setembro, para o Processo Seletivo 2026. Os interessados devem realizar inscrição exclusivamente pelo Portal do Candidato, utilizando login por meio da conta pessoal gov.br.





Os editais definitivos já estão disponíveis e regulamentam o ingresso em:

- Cursos técnicos integrados ao Ensino Médio;

- Cursos Técnicos Subsequentes – Curitiba e Assis Chateaubriand

- Cursos Técnicos Subsequentes – Campo Largo, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina e Paranavaí

- Cursos de Graduação – Licenciatura

– Cursos de Graduação – Bacharelado e Tecnologia

Cursos e formas de seleção

Técnicos Integrados ao Ensino Médio – destinados a quem já concluiu o Ensino Fundamental. São oferecidos em 26 cidades do Paraná. Entre as opções ofertadas estão: Sistemas de Energias Renováveis (Arapongas), Alimentos, Eletrotécnica, Informática e Mecânica (Jacarezinho), Biotecnologia e Informática (Londrina)

Graduação – destinados a quem já concluiu o Ensino Médio. Em Licenciaturas, há as opção de Química (Jacarezinho) e Ciências Biológicas (Londrina).





Já em Bacharelado e Tecnologia, há cursos em Arapongas (Processos Gerenciais), Jacarezinho (Engenharia de Controle e Automação e Sistemas para a Internet), Jaguariaíva (Gestão de Qualidade) e em Londrina (Análise e Desenvolvimento de Sistemas), entre outros campi.





Técnicos Subsequentes – destinados a quem já concluiu o Ensino Médio e são presenciais. Para os cursos de Assis Chateaubriand e Curitiba, a seleção se dará por meio do desempenho escolar.

Para Campo Largo, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina e Paranavaí, a seleção se dará por meio de sorteio público. Teatro (Jacarezinho), Enfermagem, Massoterapia, Prótese Dentária e, Saúde Bucal (Londrina) são algumas opções.

Pedidos de isenção

A isenção do pagamento da taxa de inscrição pode ser solicitada até o dia 15 de setembro. Para isso, o candidato deve primeiramente realizar a sua inscrição no Processo Seletivo, por meio do Portal do Candidato.

Após a realização da inscrição, o sistema dará ao candidato a opção de imprimir o boleto ou solicitar a isenção.





Para solicitar a isenção, o candidato deverá preencher o formulário disponível no sistema de inscrições e enviar, também por meio do sistema, a documentação comprobatória. As isenções podem ser dadas aos candidatos inscritos no CadÚnico, ou então àqueles que comprovarem ser integrantes de família com renda mensal bruta de até 1 salário mínimo percapita (ou seja, até R$ 1518 por integrante da família) e ter estudado integralmente em escola pública (do 1º ao 9º ano no caso dos cursos técnicos, e todo o Ensino Médio, no caso dos cursos superiores).

Mais informações

Todas as orientações, cronogramas, editais e materiais de apoio estão disponíveis no site oficial do Processo Seletivo: ifpr.edu.br/processo-seletivo .

O IFPR também divulga informações em seus canais oficiais:

Instagram: @ifpr.oficial

Facebook: facebook.com/REITORIAIFPR

YouTube: Canal Conexão IFPR

Em caso de dúvidas, os interessados podem contatar a Comissão do Processo Seletivo pelo e-mail: [email protected].





