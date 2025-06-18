Oito estudantes do PR se classificam para a final da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial

O Paraná classificou oito alunos para a fase final da Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA). Ao todo são 28 alunos finalistas de todo o Brasil, sendo o Paraná o segundo Estado com mais classificados, ficando atrás apenas de São Paulo, com nove estudantes. O resultado foi publicado pela comissão organizadora.





Nessa fase, 85 alunos de todo o país fizeram a prova da competição que já se encaminha para as etapas finais. Desses, o Paraná liderava o número de selecionados, com mais 34 participantes dos 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o equivalente a 34%.

A prova foi no final de maio, de forma presencial e teve duração de duas horas. Os estudantes tiveram que responder 10 questões de múltipla escolha com justificativa escrita.





O secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destacou o protagonismo do Paraná nas olimpíadas do conhecimento. “Desde o início da ONIA, os alunos paranaenses se mostraram uma potência, mais da metade dos inscritos eram do Paraná. A cada etapa fomos liderando o número de aprovados e repetimos esse feito também na OBICT com mais de 10 mil alunos classificados para a terceira fase da competição”.

“Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com o resultado dos estudantes paranaenses em olimpíadas do conhecimento como essa”, disse o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda. “Tecnologia e Inteligência Artificial são temas caros e essenciais para cumprirmos com nosso objetivo maior enquanto rede pública estadual de educação: a formação de cidadãos capacitados, éticos e conscientes", afirmou.

Os 28 alunos classificados agora se preparam para a prova final da competição. A avaliação definirá os quatro estudantes que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de IA (IOAI), que acontecerá no mês de agosto, em Pequim (China).

Anteriormente, 235 estudantes passaram por um treinamento preparatório para a competição internacional, onde tiveram aulas com especialistas de ensino em IA e Ciência da Computação. Com participação voluntária e gratuita, a ONIA visa promover o conhecimento e a inovação em inteligência artificial, incentivando estudantes de todo o Brasil a explorar e desenvolver suas habilidades nesta área.





Destaque nacional

Durante toda a competição, o Paraná vem se destacando. Ainda na primeira fase, focada em letramento digital, mais da metade dos inscritos de todo o Brasil (60.317) eram do Paraná, totalizando 30.911. Na fase seguinte, de aprofundamento técnico, 1.378 dos 3.332 estudantes eram paranaenses.





Como forma de premiar e estimular a participação na competição, o Governo do Estado, por meio das secretarias da Inovação e Inteligência Artificial (Seia) e da Educação (Seed), garantiu a entrega de notebooks e tablets para os 50 alunos que obtiveram as melhores notas na prova da 3ª fase da ONIA. Ao todo, foram 70 prêmios, que somam R$ 380 mil em investimentos estaduais.