Laboratório de Línguas abre testes de nivelamento para novas turmas

O Laboratório de Línguas (LabLínguas) abriu, segunda-feira (21), as inscrições dos testes de nivelamento para as turmas do primeiro semestre de 2023. As inscrições seguem até dia 30, neste link. A taxa de participação é de R$ 15.





Os testes serão para os seguintes cursos do LabLínguas: Alemão, Francês, Inglês, Espanhol, Italiano, Mandarim, Grego Antigo e Latim Clássico. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de dezembro, com duas horas de duração. O resultado será divulgado no dia 9.

O teste de nivelamento é voltado para pessoas que já têm algum conhecimento do idioma que querem cursar e que, portanto, irão ingressar em um nível mais avançado. Alunos que querem se matricular no nível iniciante não precisam do teste.