'Literatura na Biblioteca' promove debate sobre a obra 'O Seminarista'

O projeto “Literatura na Biblioteca”, voltado a estudantes que se preparam para o vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), segue em andamento. Na próxima segunda-feira (18), das 18h30 às 20h, será debatida a obra “O Seminarista”, de Bernardo Guimarães.





A atividade acontecerá na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Avenida Rio de Janeiro, 413), e a programação é gratuita e aberta ao público. O debate será conduzido por Beatriz Santos e Kelvin Mendes, mestrandos do Programa de Estudos Literários da UEL.

O projeto “Literatura na Biblioteca” promove palestras e debates literários sobre as obras exigidas no processo seletivo. Para participar, basta comparecer ao local e realizar as inscrições presencialmente. O projeto é realizado desde 2017, pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas, em parceria com o PPGL (Programa de Pós-Graduação em Letras) da UEL.





O Seminarista, obra que será debatida no próximo encontro, narra a história de Eugênio e Margarida. Durante a infância no sertão mineiro, eles travam uma relação de amizade que, com o passar do tempo, se torna uma paixão. Porém, os pais do menino, para impedir o avanço dessa paixão, colocaram o filho em um seminário, obrigando-o a seguir a carreira eclesiástica.

A programação completa pode ser verificada no perfil do Instagram da Biblioteca Municipal.



