Biblioteca viva: onde crianças descobrem a magia das narrativas

O figurino caprichado tem um toque especial. De uniforme, mas com os cabelos com penteados e adereços, dão sinal de que se prepararam para a ocasião. "Eles são interessados e a contação por si contribui muito para a formação, pois amplia o repertório. Por meio da contação, a criança amplia o vocabulário, treina a audição e sua percepção visual", explica Cardoso.

A estrutura diferenciada, a contadora, a história e o trajeto de ônibus, por dias, ocupam a imaginação dos estudantes. "É muito especial para eles, pois estão na região periférica e oportunidades assim enriquecem. Por isso, conversamos bastante antes para que se comportem e aproveitem", acrecenta Cardoso.

De acordo com a professora Claudete Borges Cardoso, presente à atividade, a expectativa das crianças é grande. "Ficam eufóricos desde que tomam conhecimento de que irão sair da escola para uma ação educativa como esta, pois saem da escola no máximo duas vezes ao ano e nem sempre as famílias conseguem fazer programas como esse", comenta.

Ao todo, 20 estudantes, de duas turmas do P4, com idade de 4 anos, estavam presentes na contação da professora da Rede Municipal de Londrina , especializada em mediação da leitura e contação de histórias, Renata Suzue. A atividade integra a proposta da Biblioteca Infantil, intitulada "Quartas Criativas".

Na última quarta-feira (17), alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Pastor Seixas, localizado no Conjunto União da Vitória I, região Sul de Londrina, tiveram a oportunidade de acompanhar a contação da história do livro 'Quero Meu Chapéu de Volta", de autoria de escritor e escritor Jon Klassen.

A professora e contadora de histórias Renata Suzue revela que a escolha do título "Quero Meu Chapéu de Volta", leva em conta sobretudo a qualidade da obra. " Klassen é um autor premiado e especializado em livro-álbum e suas ilustrações conversam com o texto escrito de modo supreendente a cada página. Suspense, mistério, traição e um final inusitado compõem essa história", divide. "Também é autor de 'Vozes no Parque', trata-se de um autor contemporâneo respeitado e é fundamental que as crianças tenham acesso a este tipo de material de tanta qualidade, pensa Suzue.

"Sabemos que nessa fase de formação, o visual é relevante e diante da contação, ativam a imaginação e, como ainda não sabem ler, a forma de contar a história faz toda a diferença para eles. Na escola, mesmo com elementos simples como fantoches, recortes e até mesmo bexigas, conseguimos atrair a atenção e oferecer aos alunos uma contação de qualidade", acrescenta a professora.

Com atenção, técnica, a contadora prende a atenção. Entre os elementos de persuasão, a presença, o olhar e a voz, Todos dedicados integralmente ao momento da contação, formam o clima de que as crianças tanto precisam - mas que nem sempre têm à disposição. "A acolhida no ambiente é um ponto importante. Eu permito que antes manuseiem os livros, se sintam à vontade na biblioteca e comigo. Quando faço a contação, o olho no olho é uma prática e o faço de modo demorado e dou a cada um a retribuição à atenção que estão dando a mim. E eu me encanto com os olhares deles: de susto, surpresa e até reprovação. Eles prestam muita a atenção, se expressam e enriquecem a contação", alegra-se Suzue.





O projeto "Quartas Criativas" é realizado semanalmente na Biblioteca Especializada Infantil, com a realização de contação de histórias e oficinas criativas, estimulando a leitura e a criatividade. As visitas mediadas são realizadas mediante agendamento e proporcionam aos grupos de estudantes que conheçam os espaços, serviços e atividades realizados pelas Bibliotecas Públicas de Londrina.

De acordo com a Coordenadora de Atendimento, Programação e Extensão das Bibliotecas Públicas de Londrina, Tatiane Batista Batista dos Santos, além de curiosidades sobre a parte histórica e o dia-a-dia das bibliotecas, podem ser realizadas visitas em todas as unidades.





'TODA QUINTA TEM HISTÓRIA': PROJETO PIONEIRO





Além das "Quartas Criativas", o projeto "Toda Quinta Tem História' é pioneiro, teve início em 2017 e conta com o apoio de voluntários, convidados e servidores que realizam a contação de histórias infantis em todas as Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina. A cada quinta-feira uma das bibliotecas é contemplada com uma animada contação.





Já o projeto "Férias nas Bibliotecas" é realizado nos meses de julho e janeiro, pela equipe da Diretoria de Bibliotecas e voluntários, contando com uma programação diversificada a cada edição, em todas as bibliotecas, diz a coordenadora.





Em conformidade com a BNCC - Base Nacioanl Comum Curricular, o foco dos projetos é a formação de leitores, de forma dinâmica e interativa, possibilitando que as Bibliotecas Públicas exerçam seu papel social, cultural, educacional e informativo na sociedade.





"Os projetos aqui realizados não são baseados no BNCC, que é voltado para o currículo escolar, mas sim, fundamentados no papel e missão social das Bibliotecas Públicas na contemporaneidade, na pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e nas diretrizes das esferas governamentais da área da cultura (Sistema Nacionais de Bibliotecas Públicas e Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas), de acordo com as legislações vigentes (PNLE – Plano Nacional de Leitura e Escrita, entre outras)", explica Santos.





Segundo a coordenadora, esses projetos, direcionados à criança e ao adolescente, tem como objetivo inserir o livro no cotidiano de vida como um brinquedo. "Neste sentido, as atividades direcionam a formação integral da criança, trabalhando a leitura, a coordenação motora, a parte psíquica, física e cognitiva da criança, por meio da oralidade, da socialização, do estímulo à leitura e à criatividade, além, é claro, da sensação de pertencimento e comunidade, ao usufruir do espaço das bibliotecas.





MILHARES DE ATENDIMENTOS





No ano de 2024 "Toda Quinta Tem História" realizou 1253 atendimentos em 41 encontros. O "Quartas Criativas", 1655 atendimentos em 60 encontros realizados. O "Férias nas Bibliotecas" somou 856 atendimentos em 41 atividades. Ao todo, foram as visitas mediadas contaram com 2228 atendimentos em 68 visitas realizadas. O total de atendimentos nos quatro projetos em 2024 foi de 5992 atendimentos e 210 atividades





O agendamento deve ser realizado via telefone, diretamente na biblioteca de interesse. Os cronogramas sempre são postados nas redes sociais da Biblioteca Pública (@bplondrina e Bibliotecas Pública de Londrina no Facebook) e, também, são afixados nos murais das bibliotecas. Durante o projeto “Férias na Biblioteca” não são realizados agendamentos de turmas escolares. O agendamento , neste período, é aberto ao público geral, e a quantidade de vagas é determinada de acordo com a proposta de cada atividade.





