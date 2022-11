Londrina divulga inscrições homologadas para o concurso de professor na segunda-feira

Nesta segunda-feira (7), a partir das 17h, os profissionais inscritos no concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica (PEB 01), na função de Docência, da rede municipal de educação de Londrina, poderão conferir se sua inscrição foi homologada.





O edital estará disponível no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Ao todo, foram abertas 369 vagas de professores municipais, sendo 313 de ampla concorrência, 37 para afro-brasileiros e 19 para pessoas com deficiência.





De acordo com os dados oficiais,10.461 candidatos se inscreveram, dos quais 9.523 pagaram as taxas de inscrição e 938 se enquadraram nos critérios previstos para isenção.

Agora, a homologação das inscrições serve para comprovar e validar essas inscrições, por isso todos devem se atentar ao edital e verificar se as informações estão corretas.





O candidato cujo nome não constar na relação de inscritos deverá entrar com recurso e enviar cópia escaneada do documento de arrecadação bancária e o comprovante de pagamento para o e-mail [email protected]

Nesse caso, os pedidos precisam ser feitos dentro de, no máximo, dois dias a contar de segunda-feira (7). O pedido será analisado pela comissão organizadora e o resultado será divulgado na sexta-feira (11), a partir das 17h, no www.cops.uel.br.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, chamou a atenção dos candidatos para as informações contidas no edital e o cumprimento das datas e horários.

“O conselho que sempre dou é fiquem atentos às datas e horários, sempre consultando o edital nas páginas oficiais da Prefeitura e da COPS/UEL. A atenção dos candidatos é fundamental para não ser desclassificado em virtude de perda de prazos ou falta de documentos”, disse.





As provas serão aplicadas no dia 27 deste mês, a partir das 13h, contendo 50 questões objetivas sobre língua portuguesa, matemática, tecnologia e conhecimentos específicos e uma produção de texto dissertativo-argumentativo de 25 a 30 linhas.

A prova de títulos será no mesmo dia e horário, visto que os candidatos deverão entregar os envelopes lacrados com os documentos requeridos para os fiscais, na própria sala de aula em que farão os testes.





O resultado do concurso será publicado no dia 26 de janeiro de 2023, às 17h, no site da Cops/UEL. Os insatisfeitos poderão interpor recurso, sendo que a homologação final do concurso sairá às 17h, do dia 31 de janeiro.





A intenção é que os aprovados comecem a trabalhar na Prefeitura de Londrina a partir de fevereiro de 2023, ministrando aulas já no primeiro semestre letivo do próximo ano.





Os professores aprovados trabalharão no Ensino Fundamental e Infantil exercendo uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Para isso, eles receberão um salário de R$ 4.691,09, em que estão inclusos o salário básico, complementação salarial, assiduidade, gratificação de magistério e o auxílio alimentação.