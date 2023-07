Londrina Mais 2023 oferece 10 mil vagas para diferentes palestras em educação

A secretaria municipal de Educação abriu as inscrições para palestras que serão realizadas durante a 6ª edição do Londrina Mais 2023. Serão disponibilizadas 10 mil vagas para as palestras que acontecerão nos três dias do evento (17, 18 e 19 de agosto), no Parque de Exposição Ney Braga.







São 23 palestras a serem ministradas por pessoas que são referências nacionais na área, relacionadas à educação especial, educação infantil, musicalização, literatura infantil, socioemocional, educação étnico-racional e valorização a diversidade, com enfoque no desenvolvimento social, inclusão e equidade.

As palestras são gratuitas e as inscrições devem ser feitas no site https://londrinamaisvirtual.com/. A Educação solicita atenção no momento da efetivação da inscrição e que o professor se inscreva apenas na palestra que irá participar, pois as vagas são limitadas.





